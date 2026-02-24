A bíróság közülte, a megalapozott gyanú szerint vasárnapra virradó éjjel egy budapesti étteremben a gyanúsított és társasága, valamint egy másik társaság között szóváltás, dulakodás alakult ki.

Közleményt adott ki a bíróság a Virtu étteremben történt késelésről

Fotó: Zalai hírlap

A társaság egyik tagja ököllel megütött egy férfit, aki az ütés következtében a földre esett, ekkor a gyanúsított késsel mellbe szúrta. A sértett a sérülés következtében életveszélyes állapotba került. A gyanúsított nem sokkal ezután egy másik férfit is megszúrt.