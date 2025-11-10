Elszabadult a pokol a borsodi házibuliban: poharat evett, majd késsel támadt a haverjaira egy férfi

Egy borsodi kisvárosban azt követően hívták ki a rendőrséget, miután egy házibuliban egy férfi késsel támadt másokra.

Késsel támadt és fenyegetőzött egy férfi borsodban Fotó: unsplash.com

A vádlott egy családi házban italozott két férfi és egy nő társaságában, amikor erősen ittas állapotban teljesen elszabadult. Veszekedés alakult ki, amely során a férfi két üvegpoharat is széttört, majd fogával ropogtatta az üvegdarabokat. Ezt követően egy 7 centiméteres zsebkést kezdett el forgatni.

Fenyegette, majd késsel támadta meg ivócimboráját

Többször életveszélyes fenyegetéseket tett, mire a sértett először az udvarra, majd a konyhába menekült, miközben a vádlott szorosan követte őt.

A kést szorongató férfi két méterről próbált szúrást mérni a másik felsőtestére, mire a sértett védekezett, de a szúrás a mellkasa helyett még így is a combját érte.

A férfi a földön fekve kihúzta saját lábából a kést, miközben a vádlott továbbra is életveszélyesen fenyegetett. Bár a sérülés nyolc napon belül gyógyult, a combsérülés helye miatt fennállt az életveszélyes sérülés lehetősége. A sértett gyors reakciója és a szerencséje mentette meg az életét.

A büntetett előéletű vádlott jelenleg letartóztatásban van. Az ügyészség fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, egyúttal azt is javasolva, hogy ne legyen feltételes szabadságra bocsátható - írja a BOON.