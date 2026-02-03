Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Balesetekkel indult a reggel, több helyen is menteni kellett

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 07:35
Van, ahol emiatt már több kilométeres a torlódás. A balesetek miatt forgalmi akadály alakult ki, illetve félpályán halad csak a forgalom.
Az ország több pontján is balesettel indult a reggel. A 65-ös főúton, Kéty térségében egy személygépkocsi sodródott árokba. A szekszárdi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók végeznek műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna
Baleset miatt bénult meg a forgalom az ország több pontján /  Fotó:  Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Több helyen is baleset történt kora reggel

Nem sokkal később a Katasztrófavédelem már arról adott hírt, hogy összeütközött két személygépkocsi és egy kisteherautó az M0-ás autóúton, az M5-ös lehajtó közelében, Gyál térségében, a 33-as kilométerszelvénynél. A három járműben összesen öt ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsikat. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van. Az Útinform tájékoztatása szerint a torlódás meghaladja a 7 kilométert.

Ezután arról számoltak be, hogy egymásnak ütközött egy személygépkocsi és egy busz a 6228-as úton, Sárosd és Seregélyes között, a 35-ös kilométerszelvénynél. Az ütközés következtében az autó árokba sodródott. A buszon összesen négyen utaztak, az autóban csak annak vezetője. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépjárművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.


 


 


 

 

