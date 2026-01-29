Most érkezett: brutális négyes karambol történt Szentesnél

Összeütközött négy gépkocsi a 451-es főút Szentes és Csongrád közötti szakaszán, a 35. kilométernél – közölte a Katasztrófavédelem. A négyes karambol miatt Szentes és Csongrád között forgalmi akadály van.
A műszaki mentést végző szentesi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat, és segítettek a mentőknek egy embert kiemelni az egyik járműből.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
