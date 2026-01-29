Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Most érkezett: brutális négyes karambol történt Szentesnél

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 10:50
Négyes karambol történt Szentes és Csongrád között, a 451-es főúton.

Összeütközött négy gépkocsi a 451-es főút Szentes és Csongrád közötti szakaszán, a 35. kilométernél – közölte a Katasztrófavédelem. A négyes karambol miatt Szentes és Csongrád között forgalmi akadály van.

Négyes karambol történt Szentesnél
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Négyes karambol történt Szentes és Csongrád között

A műszaki mentést végző szentesi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat, és segítettek a mentőknek egy embert kiemelni az egyik járműből.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

