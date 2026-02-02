Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Megbénult a forgalom az M1-esen Budapest felé, roncsok amíg ellátni

mosonmagyaróvár
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 18:53 / FRISSÍTÉS: 2026. február 02. 18:54
m1forgalmi akadálybaleset
Balesetről jött hír, a tűzoltók már a helyszínen vannak. Az M1-esen, Mosonmagyaróvár térségében forgalmi akadály van.
Bors
Szalagkorlátnak ütközött egy személygépjármű az M1-es autópályán, a Budapest felé haladó oldalon, Mosonmagyaróvár térségében, a 159-es kilométernél. Az autóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.

Szalagkorlátnak ütközött egy kocsi az M1-esen, a járművet a tűzoltók áramtalanították
Fotó: MW (illusztráció)

Baleset az M1-esen, gázolás Budapesten

Mint azt megírtuk, a Nyugati pályaudvarról Vácra közlekedő S70-es vonat Káposztásmegyer területén, a Töltés utcai vasúti átjáróban elgázolt egy embert hétfő délután, a vonatgázolást követő helyszínelés miatt a járatok Rákospalota-Újpest és Dunakeszi között csak egy vágányon közlekedhetnek. A helyszínelés idejére lezárták a Töltés utcai átjárót, nem lehet rajta gépjárművel áthajtani.

