Megbénult a forgalom az M1-esen Budapest felé, roncsok amíg ellátni

Szalagkorlátnak ütközött egy személygépjármű az M1-es autópályán, a Budapest felé haladó oldalon, Mosonmagyaróvár térségében, a 159-es kilométernél. Az autóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.
Mint azt megírtuk, a Nyugati pályaudvarról Vácra közlekedő S70-es vonat Káposztásmegyer területén, a Töltés utcai vasúti átjáróban elgázolt egy embert hétfő délután, a vonatgázolást követő helyszínelés miatt a járatok Rákospalota-Újpest és Dunakeszi között csak egy vágányon közlekedhetnek. A helyszínelés idejére lezárták a Töltés utcai átjárót, nem lehet rajta gépjárművel áthajtani.
