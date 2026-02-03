Balesetek tömkelege bénította meg a forgalmat az ország több pontján is

Az ország több pontján is baleset történt. A tűzoltók rengeteg helyszínre vonultak ki, de néhol a mentősök segítségére is szükség volt.

Rengeteg balesethez riasztották a tűzoltókat. (Képünk illusztráció) Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Mentősök siettek a kecskeméti baleset helyszínére

Egy személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze a 445-ös főúton, Kecskeméttől északra, a 8-as kilométernél. A helyszínre mentő is érkezett, miközben a járművek akadályozzák a forgalmat. A kecskeméti hivatásos tűzoltók már megkezdték a műszaki mentést, miközben az érintett útszakaszt félpályán lezárták.

Megbénult az M0-ás autópálya

Keresztbe fordult egy kamion az M0-s autóútnak, az M1-es autópálya felé vezető oldalán, Szigetszentmiklós közelében, a Kántor utcánál. A bajbajutott járműnek egy személyautó ütközött neki, amelyet jelenleg áramtalanítanak a műszaki mentést végző szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók. A baleset miatt nagy torlódás alakult ki, és a leállósávon halad a forgalom.

Lángra lobbant egy autóbusz

Kigyulladt egy autóbusz Kazincbarcikán, az Erőmű utcában, az Alkotmány utca közelében, egy telephelyen. A város hivatásos tűzoltói vonultak ki a tűzesethez, amely során a jármű teljes terjedelmében égett. Végül az egységek két vízsugárral oltották el a lángokat, és jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Árokba sodródott egy autó

Szentes közelébe árokba hajtott egy személyautó a 4401-es úton, a 14. és a 15. kilométer között. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsit, amelyben ketten utaztak, miközben a helyszínre mentők is érkeztek.

Busz és autó ütközött össze

Szerelvény határában összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személykocsi. A Rákóczi úton történt balesethez a kunszentmártoni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik stabilizálták az árokba sodródott autót, amelyben ketten utaztak. A buszon a sofőrrel együtt összesen tízen tartózkodtak, az utasokért mentesítő járatot küldenek. Mindeközben ez érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.