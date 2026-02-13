Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas baleset történt a 2-es főúton, rohantak a mentők

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 08:48
2-es főúttűzoltó
Az incidens során egy menetrendszerinti busz ütközött egy autóval. A hatóságok már a helyszínen vannak.

Baleset történt a 2-es főút váci szakaszán. Egy autóbusz és egy személygépjármű karambolózott.

A tűzoltóknak egy embert kellett kimentenie a baleset során
A tűzoltóknak egy embert kellett kimentenie a baleset során / Fotó: MW (illusztráció)

Baleset történt a 2-es főúton

Összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személykocsi a 2-es főút váci szakaszán, a 33-34-es kilométer között. A frontális karambolhoz a város hivatásos tűzoltói vonultak, akik az autóból egy embert feszítővágó és nyomatóhenger segítségével kimentettek. A helyszínre mentő is érkezett. A buszról minden utas leszállt. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu