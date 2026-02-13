Hatalmas baleset történt a 2-es főúton, rohantak a mentők

Baleset történt a 2-es főút váci szakaszán. Egy autóbusz és egy személygépjármű karambolózott.
Összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személykocsi a 2-es főút váci szakaszán, a 33-34-es kilométer között. A frontális karambolhoz a város hivatásos tűzoltói vonultak, akik az autóból egy embert feszítővágó és nyomatóhenger segítségével kimentettek. A helyszínre mentő is érkezett. A buszról minden utas leszállt. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.