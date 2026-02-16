Hatalmas lángokkal ég egy autó Szentesen, nagy a baj

Váratlanul kigyulladt egy kis teherautó Szentesen, pontosabban a Szarvasi úton. A helyszínre kiérkező tűzoltók azonnal megkezdték a hatalmas lángok megfékezését.
A katasztrófavédelem információi szerint a tűz a motorháztetőben keletkezett, azonban egy vízsugárral sikerült megfékezni a lángokat a helyi hivatásos tűzoltók lelkiismeretes munkájának köszönhetően. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.