Hatalmas lángokkal ég egy autó Szentesen, nagy a baj

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 20:10
tűzoltóautó
A tűzoltók azonnal kiérkeztek a helyszínre.
Amy Mans
A szerző cikkei

Váratlanul kigyulladt egy kis teherautó Szentesen, pontosabban a Szarvasi úton. A helyszínre kiérkező tűzoltók azonnal megkezdték a hatalmas lángok megfékezését.

alt=Hatalmas lángokban ég egy autó Szentesen
Hatalmas lángokban ég egy autó Szentesen: a tűzoltók azonnal kiérkeztek a helyszínre  / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Hatalmas lángokban ég az autó

A katasztrófavédelem információi szerint a tűz a motorháztetőben keletkezett, azonban egy vízsugárral sikerült megfékezni a lángokat a helyi hivatásos tűzoltók lelkiismeretes munkájának köszönhetően.  Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen.

 

