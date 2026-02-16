Hatalmas lángokkal ég egy autó Szentesen, nagy a baj

Váratlanul kigyulladt egy kis teherautó Szentesen, pontosabban a Szarvasi úton. A helyszínre kiérkező tűzoltók azonnal megkezdték a hatalmas lángok megfékezését.

Hatalmas lángokban ég egy autó Szentesen: a tűzoltók azonnal kiérkeztek a helyszínre / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Hatalmas lángokban ég az autó

A katasztrófavédelem információi szerint a tűz a motorháztetőben keletkezett, azonban egy vízsugárral sikerült megfékezni a lángokat a helyi hivatásos tűzoltók lelkiismeretes munkájának köszönhetően. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen.