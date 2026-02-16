Felcsaptak a lángok egy kollégiumban, kiürítették az épületet

Ismét ki kellett vonulniuk a lánglovagoknak, miután tűz ütött ki egy kollégium hatodik emeletén Szegeden, a Bal fasorban.
A lángok egy helységet érintettek, amit a szegedi hivatásos tűzoltók oltottak el. A tűz a szomszédos szobákra nem terjedt át. A munkálatok idejére körülbelül száz fő hagyta el ideiglenesen a szobákat - írja a katasztrófavédelem.
