Felcsaptak a lángok egy kollégiumban, kiürítették az épületet

Ismét ki kellett vonulniuk a lánglovagoknak, miután tűz ütött ki egy kollégium hatodik emeletén Szegeden, a Bal fasorban.

A lángok egy helységet érintettek, amit a szegedi hivatásos tűzoltók oltottak el. A tűz a szomszédos szobákra nem terjedt át. A munkálatok idejére körülbelül száz fő hagyta el ideiglenesen a szobákat - írja a katasztrófavédelem.