Rémisztő pillanatok: menet közben gyulladt ki egy kamion az M3-as autópályán

Ismét tűzesethez riasztották az egységeket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezúttal az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon gyulladt ki egy kamion pótkocsija a Kálmánházi pihenő közelében. A tűzben több tonna alma megsemmisült.

Bár az alma megsemmisült, szerencsére senkinek sem esett baja a tűzben

Fotó: Sipeki Péter/katasztrófavédelem/SZON

24 tonna alma lángolt

A SZON tájékoztatása szerint a 215-ös kilométerszelvénynél történt az eset. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Rutkai-Dér Vivien elmondta: a kamion szerda hajnalban kapott lángra. A jármű mintegy 24 tonna almát szállított raklapokon és papírdobozokban, a szállítmány egésze megsemmisült a tűzben.

A sofőr gyorsan reagált, amikor észlelte a tüzet: a lángoló vontatmányt azonnal lekapcsolta a szerelvényről. A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik több vízsugárral fékezték meg a tüzet. Az eset során személyi sérülés nem történt.

