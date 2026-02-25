Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rémisztő pillanatok: menet közben gyulladt ki egy kamion az M3-as autópályán

Rémisztő pillanatok: menet közben gyulladt ki egy kamion az M3-as autópályán

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 15:40
M3-as autópályaalma
A tűz minden elnyelt.

Ismét tűzesethez riasztották az egységeket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezúttal az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon gyulladt ki egy kamion pótkocsija a Kálmánházi pihenő közelében. A tűzben több tonna alma megsemmisült.

Bár az alma megsemmisült, szerencsére senkinek sem esett baja a tűzben
Bár az alma megsemmisült, szerencsére senkinek sem esett baja a tűzben
Fotó: Sipeki Péter/katasztrófavédelem/SZON

24 tonna alma lángolt

A SZON tájékoztatása szerint a 215-ös kilométerszelvénynél történt az eset. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Rutkai-Dér Vivien elmondta: a kamion szerda hajnalban kapott lángra. A jármű mintegy 24 tonna almát szállított raklapokon és papírdobozokban, a szállítmány egésze megsemmisült a tűzben. 

A sofőr gyorsan reagált, amikor észlelte a tüzet: a lángoló vontatmányt azonnal lekapcsolta a szerelvényről. A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik több vízsugárral fékezték meg a tüzet. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Nem ez volt az egyetlen tűzeset az utóbbi napokban, ahogy arról korábban beszámoltunk kigyulladt egy negyedik emeleti társasházi lakás Csepelen, Budapest XXI. kerületében, a Simon Bolivar sétányon. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu