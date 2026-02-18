Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Addig rugdosta apósát egy pécsi férfi, amíg volt benne élet

2026. február 18.
Hárman éltek együtt, nem vetették meg az alkoholt. Egy veszekedés után halálra rugdosta apósát a vádlott.

Halálra rugdosta élettársa apját egy pécsi férfi. A gyanúsított tíz év fegyházbüntetést kapott.

Helybenhagyta a Pécsi Ítélőtábla kedden jogerősen annak a férfinak a 10 éves fegyházbüntetését, aki halálra rugdosta élettársa apját 2024 őszén egy somogyi településen - tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. Azt írták: az ítélőtábla megalapozottnak találta az ügyben első fokon eljáró Kaposvári Törvényszéknek a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt elmarasztaló döntését, amelyben szerepelt, hogy az elkövető feltételes szabadságra nem bocsátható.

A táblabíróság beszámolt arról, hogy a vádlott és élettársa egy házban élt a nő apjával. Mindannyian rendszeresen fogyasztottak alkoholt, olyankor az apa sértegette lányát, emiatt a vádlott és közte többször volt konfliktus. A két férfi 2024. szeptember 19-én is szóváltásba keveredett. A vádlott indulatos lett, a sértettet arcon ütötte, kiküldte a házból, az udvaron a földre lökte, a fejét és a felső testét rugdosta.

A támadó az élettársa felszólítására abbahagyta az eszméletét vesztő férfi bántalmazását, majd felhívta rendőrként dolgozó ismerősét és beszámolt neki a történtekről. A mentők a sértettet kórházba vitték, az életét azonban már nem lehetett megmenteni - áll az MTI-n közzétett közleményben. 

 

