Addig rugdosta apósát egy pécsi férfi, amíg volt benne élet

Halálra rugdosta apósát, tíz év fegyházbüntetésre ítélték

Helybenhagyta a Pécsi Ítélőtábla kedden jogerősen annak a férfinak a 10 éves fegyházbüntetését, aki halálra rugdosta élettársa apját 2024 őszén egy somogyi településen - tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. Azt írták: az ítélőtábla megalapozottnak találta az ügyben első fokon eljáró Kaposvári Törvényszéknek a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt elmarasztaló döntését, amelyben szerepelt, hogy az elkövető feltételes szabadságra nem bocsátható.

A táblabíróság beszámolt arról, hogy a vádlott és élettársa egy házban élt a nő apjával. Mindannyian rendszeresen fogyasztottak alkoholt, olyankor az apa sértegette lányát, emiatt a vádlott és közte többször volt konfliktus. A két férfi 2024. szeptember 19-én is szóváltásba keveredett. A vádlott indulatos lett, a sértettet arcon ütötte, kiküldte a házból, az udvaron a földre lökte, a fejét és a felső testét rugdosta.

A támadó az élettársa felszólítására abbahagyta az eszméletét vesztő férfi bántalmazását, majd felhívta rendőrként dolgozó ismerősét és beszámolt neki a történtekről. A mentők a sértettet kórházba vitték, az életét azonban már nem lehetett megmenteni - áll az MTI-n közzétett közleményben.