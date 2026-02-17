"Édesanyám mindenkin csak segített" - megszólalt a győri gázolás áldozatának a fia

Bájos keverékkutya ugrándozik a szili családi ház udvarán. Az állatot 76 éves gazdája a szomszédtól kapta ajándékba egy évvel ezelőtt. Csoki tette színesebbé Ilona néni életét, és persze a szeretetet nem tagadja meg a hozzájuk betérő vendégektől sem. Az eb gondozása mostantól Ilona fiára, Jánosra marad. Az idős asszony a február 14-én bekövetkezett győri gázolás áldozata.

Csoki gondozása most már a győri gázolás áldozatának fiára, Jánosra maradt / Fotó: Bors

János évekkel ezelőtt költözött Kőszegről édesanyjával együtt a Győr-Moson-Sopron vármegyei faluba, Szilre. A férfi nem alapított családot és nem szerette volna, hogy beteges édesanyja egyedül töltse az időskorát. Szimbiózisban éltek együtt, mindenben számíthattak egymásra.

Az egyik szomszédasszony telefonon hívott, hogy egy rendőrautó áll a házunk előtt

– emlékezett vissza a férfi arra, hogyan értesült arról, hogy szeretett édesanyja nincs többé. János azonnal hazasietett, és az egyenruhások közölték vele a tragikus hírt.

"A baleset megtörténhetett volna máshogy is. Annyi esélye volt ennek az egésznek, mint egy lottóötösnek. A tettesről viszont egyelőre nem gondolok semmit. Tudom, hogy ki ő, mert a kapitányságon is beszéltem az ügy előadójával, illetve az internetes fórumokon is olvastam Cs-ről. Hogy haragszom-e rá? Erre a kérdésre nehéz válaszolnom. Azt biztosan mondhatom, hogy én képtelen vagyok neki megbocsátani, még akkor is, ha tudom, hogy anyukám megbocsátana neki" – mondta János.

Ilona az unokájával. Nagyon szerette a családját / Fotó: Bors

Két fia és egy lánya volt a győri gázolás áldozatának

Ilona három gyermeknek adott életet. A lánya, János nővére 2018-ban rákban elhunyt. Ezt az idős asszony sosem tudta feldolgozni. A másik fia Bécsben él.

Édesanyámra csak szeretettel tudok emlékezni. Mindenkin segített. A szakmája is ilyen természetű volt, mert postásként és masszőrként is dolgozott

– mesélte a gyászoló férfi.

Az elsődleges hírek szerint Ilona éppen az unokáihoz sietett, amikor Cs. Dávid elgázolta. Valójában a férjét gyászoló nővérét ment meglátogatni Győrbe, és már éppen hazafelé ment a fiához. A kezében tartott szatyorban levő kifestőt valóban az unokáinak szánhatta.