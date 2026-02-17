"Édesanyám mindenkin csak segített" - megszólalt a győri gázolás áldozatának a fia

Bájos keverékkutya ugrándozik a szili családi ház udvarán. Az állatot 76 éves gazdája a szomszédtól kapta ajándékba egy évvel ezelőtt. Csoki tette színesebbé Ilona néni életét, és persze a szeretetet nem tagadja meg a hozzájuk betérő vendégektől sem. Az eb gondozása mostantól Ilona fiára, Jánosra marad. Az idős asszony a február 14-én bekövetkezett győri gázolás áldozata.
János évekkel ezelőtt költözött Kőszegről édesanyjával együtt a Győr-Moson-Sopron vármegyei faluba, Szilre. A férfi nem alapított családot és nem szerette volna, hogy beteges édesanyja egyedül töltse az időskorát. Szimbiózisban éltek együtt, mindenben számíthattak egymásra.
Az egyik szomszédasszony telefonon hívott, hogy egy rendőrautó áll a házunk előtt
– emlékezett vissza a férfi arra, hogyan értesült arról, hogy szeretett édesanyja nincs többé. János azonnal hazasietett, és az egyenruhások közölték vele a tragikus hírt.
"A baleset megtörténhetett volna máshogy is. Annyi esélye volt ennek az egésznek, mint egy lottóötösnek. A tettesről viszont egyelőre nem gondolok semmit. Tudom, hogy ki ő, mert a kapitányságon is beszéltem az ügy előadójával, illetve az internetes fórumokon is olvastam Cs-ről. Hogy haragszom-e rá? Erre a kérdésre nehéz válaszolnom. Azt biztosan mondhatom, hogy én képtelen vagyok neki megbocsátani, még akkor is, ha tudom, hogy anyukám megbocsátana neki" – mondta János.
Ilona három gyermeknek adott életet. A lánya, János nővére 2018-ban rákban elhunyt. Ezt az idős asszony sosem tudta feldolgozni. A másik fia Bécsben él.
Édesanyámra csak szeretettel tudok emlékezni. Mindenkin segített. A szakmája is ilyen természetű volt, mert postásként és masszőrként is dolgozott
– mesélte a gyászoló férfi.
Az elsődleges hírek szerint Ilona éppen az unokáihoz sietett, amikor Cs. Dávid elgázolta. Valójában a férjét gyászoló nővérét ment meglátogatni Győrbe, és már éppen hazafelé ment a fiához. A kezében tartott szatyorban levő kifestőt valóban az unokáinak szánhatta.
János raktárosként dolgozik, néha pedig fellépéseket vállal szintetizátorral. Olykor Ilona nénit is szórakoztatta otthon.
Cs. Dávid még semmilyen formában nem kereste a gyászoló családot. János a rokonokkal közösen dönt a temetés helyszínéről, illetve arról is, igénylik-e, hogy a gázoló állja a búcsúztató költségeit.
A rendőrségtől is csupán annyit kérdeztem, hogy még a helyszínen meghalt-e az anyukám, illetve szenvedett-e. Mikor megtudtam, hogy nem volt része szenvedésben, hirtelen érte a halál, megkönnyebbültem. Nekem ennyi elég volt. Abban viszont bízom, hogy a sofőr többé nem ül volán mögé. Ha börtönbe kerül, attól még nem kapom vissza az anyukámat. Bízom a hatóságok és a bíróság bölcsességében. Ők tudják, mi a dolguk. Nem az én feladatom az ítélkezés.
- tette hozzá János. Ő maga képtelen volt kimenni a baleset helyszínére. Az édesanyja testét még nem adták ki, de a férfi azt tervezi, hogy a hivatalos temetés előtt, a halottasházban is búcsút vesz az asszonytól, akitől az életet kapta, hiszen pótolhatatlan a vesztesége.
