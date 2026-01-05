Rohantak a mentők és a rendőrök: tömeges rosszullét történt egy zalaegerszegi iskolában

Nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrök hétfőn Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Technikum környékére, miután az intézményben több diák is rosszullétre panaszkodott. Az eset miatt ideiglenesen kiürítették az iskolát, a helyszínt pedig a katasztrófavédelem és a rendőrség is átvizsgálta.

Nagy erőkkel vonultak ki a mentők a zalaegerszegi iskolához / Fotó: Gé

Pánik a zalaegerszegi iskolában: rengetegen lettek rosszul

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az egységek kiérkezésekor többen fejfájásra, szédülésre és hányingerre panaszkodtak. Biztonsági okokból mintegy 500 diákot és 40 felnőttet vezettek ki az épületből.

A helyszínre mobillabor is érkezett, amely méréseket végzett az iskola területén. Az ellenőrzések során kezdetben nem mutattak ki egészségre ártalmas anyagot, ezért később visszaengedték az érintetteket az épületbe.

A mentők a diákokat a helyszínen is megvizsgálták, egyes tanulókat pedig további ellátás céljából a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállítottak. A közel negyven érintett között nem volt súlyos állapotú beteg.

Nem sokkal később Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a közösségi oldalán tájékoztatást adott az esetről. A bejegyzése szerint az eddigi információk alapján valószínűsíthetően egy diák veszélyes helyzetet idézett elő az iskolában. A tájékoztatás szerint az intézmény egyik lépcsőfordulójában egy befőttes üveget helyeztek el, amely feltehetően olyan kémiai anyagot tartalmazott, amely nedvesség hatására reakcióba lépett. Ennek következtében lettek többen rosszul, és panaszkodtak fejfájásra, valamint hányingerre.

A katasztrófavédelem a veszélyt kiváltó anyagot eltávolította, az épületet kiszellőztették, majd megállapították, hogy a veszély elhárult. Az iskola eredeti állapotát helyreállították, az oktatás folytatódhatott.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbi közlése szerint az eset miatt a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság közveszély okozása bűntette miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás jelenleg is folyamatban van - írja a ZAOL.