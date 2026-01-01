SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nemrég kiderült: ők voltak a tragikus vonatbaleset áldozatai

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 22:03
A balesetben összesen négyen vesztették életüket, köztük egy gyermek is. Nemrég kiderült, hogy a vonatbalesetnek egy négytagú család esett áldozatul.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, négy ember vesztette életét csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél, a 37-es út átjárójában.

Egy család vesztette életét a balesetben / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Boon.hu

Kiderült, kik voltak a vonatbaleset áldozata

A Boon.hu-nak a hatóságok megerősítették, hogy a kocsiban egy négytagú család utazott, köztük egy 10 éves gyerek is. Ők négyen a tragédia halálos áldozatai. Az eddigi vizsgálatok szerint a fénysorompó valóban megfelelően működött, a közúti forgalom számára tilos volt az áthaladás - írja az Origo.

Ennek ellenére a sofőr a sínekre hajtott, ahol már nem volt lehetősége az ütközés elkerülésére.

A vonaton csak néhányan utaztak, akik nem sérültek meg. A katasztrófavédelem munkatársai biztonságban kísérték át őket a mentesítő autóbuszhoz. 

A tragédia helyszínén készült galériát IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

