Nemrég kiderült: ők voltak a tragikus vonatbaleset áldozatai

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, négy ember vesztette életét csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél, a 37-es út átjárójában.

Egy család vesztette életét a balesetben / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Boon.hu

Kiderült, kik voltak a vonatbaleset áldozata

A Boon.hu-nak a hatóságok megerősítették, hogy a kocsiban egy négytagú család utazott, köztük egy 10 éves gyerek is. Ők négyen a tragédia halálos áldozatai. Az eddigi vizsgálatok szerint a fénysorompó valóban megfelelően működött, a közúti forgalom számára tilos volt az áthaladás - írja az Origo.

Ennek ellenére a sofőr a sínekre hajtott, ahol már nem volt lehetősége az ütközés elkerülésére.

A vonaton csak néhányan utaztak, akik nem sérültek meg. A katasztrófavédelem munkatársai biztonságban kísérték át őket a mentesítő autóbuszhoz.

A tragédia helyszínén készült galériát IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!