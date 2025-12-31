Tragédiák az utakon: ezek voltak 2025 legmegrázóbb halálos balesetei

Idén majdnem 11 ezer olyan autóbaleset történt Magyarországon, amelyben nem csupán a kocsiknak, hanem a benne ülő sofőröknek és utasoknak is baja esett. Ebből több, mint 300 eset tragédiával végződött: egy, vagy még szörnyűbb esetben több ember is életét vesztette. Ezekben a végzetes, halálos balesetekben csupán egy közös akadt: mindegyik mögött emberi sorsok, félbeszakadt életek és gyászoló, összeomlott családtagok maradtak.

A tabaányai halálos baleset három életet követelt. A vétlen kocsiban hunytak el, miután egy drogos sofőr beléjük száguldott Fotó: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Harang szólt a halálos baleset áldozataiért Zsámbékon

Hárman is életüket vesztették abban a borzalmas balesetben, ami január 9-én történt az 1-es úton, Tatabánya területén. Egy Ford és egy Mercedes rohant egymásba, a vétlen Fordban ülő négy emberből pedig egy 59 és egy 22 éves azonnal szörnyethalt, egy 18 éves fiatal később a kórházban hunyt el, a balesetet csupán egyetlen ember, a legidősebb férfi fia élte túl. Kiderült, hogy az autóban egy zsámbéki tánccsoport megbecsült tagjai ültek, egy fellépésről tartottak haza, amikor a fekete Mercedes halálos csapással beléjük vágódott. Az 59 éves M. Attila a helyi technikum dolgozója volt, az iskola és az egész település összetörten gyászolta.

A vizsgálatok szerint a 29 éves sofőr kábítószer hatása alatt vezetett.

A kocséri kettős tragédiában elhunyt férfiak szerettei mai napig gyászolnak Fotó: Nagy Balázs

Fia után Attila is elhunyt

Május óta gyászolnak a kocséri kettős tragédiában elhunyt áldozatok szerettei. Ismeretes, május 8-án Attila főnökével és annak apjával indult dolgozni, amikor a sofőr áttért a szemközti sávba és egy kombájnnak rohant. Attila és a másik utas azonnal meghaltak, a balesetet csupán a sofőr élte túl. A férfi felesége, Erzsébet összetört a baleset után, az asszony lelkét ugyanis másodszor tépte darabokra az élet: nem sokkal korábban imádott fia hunyt el rákban. Erzsébet ma is összetörten gyászol: mint legutóbb lapunknak is elmondta, számukra a karácsony már soha nem lesz ugyan az.

Egy gyerek meghalt, hárommal a kórházba rohantak

Több gyermekmentő is sorakozott az M1-es autópályán június 8-án Páty térségében. Mint akkor a Bors erről elsők között beszámolt, az autópálya 22-es és 23-as kilométere között egy jobbkormányos külföldi kocsi egyenesen egy előtte haladó bolgár kamionba rohant. Az angol rendszámú autóban ülő hét ember közül négynek esélye sem volt a túlélésre:

három felnőtt és egy négy éves kislány azonnal meghaltak, míg további három gyereket mentőhelikopter vitt kórházba.

Az esetről akkor a rendőrség megrázó videót is közzé tett, melyen az év legszívszorítóbb mondata is elhangzott: a 4 éves kislány életéért küzdő egyik mentős a fejét fogva úgy fogalmazott: