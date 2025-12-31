Tragédiák az utakon: ezek voltak 2025 legmegrázóbb halálos balesetei

Idén majdnem 11 ezer olyan autóbaleset történt Magyarországon, amelyben nem csupán a kocsiknak, hanem a benne ülő sofőröknek és utasoknak is baja esett. Ebből több, mint 300 eset tragédiával végződött: egy, vagy még szörnyűbb esetben több ember is életét vesztette. Ezekben a végzetes, halálos balesetekben csupán egy közös akadt: mindegyik mögött emberi sorsok, félbeszakadt életek és gyászoló, összeomlott családtagok maradtak.
Hárman is életüket vesztették abban a borzalmas balesetben, ami január 9-én történt az 1-es úton, Tatabánya területén. Egy Ford és egy Mercedes rohant egymásba, a vétlen Fordban ülő négy emberből pedig egy 59 és egy 22 éves azonnal szörnyethalt, egy 18 éves fiatal később a kórházban hunyt el, a balesetet csupán egyetlen ember, a legidősebb férfi fia élte túl. Kiderült, hogy az autóban egy zsámbéki tánccsoport megbecsült tagjai ültek, egy fellépésről tartottak haza, amikor a fekete Mercedes halálos csapással beléjük vágódott. Az 59 éves M. Attila a helyi technikum dolgozója volt, az iskola és az egész település összetörten gyászolta.
A vizsgálatok szerint a 29 éves sofőr kábítószer hatása alatt vezetett.
Május óta gyászolnak a kocséri kettős tragédiában elhunyt áldozatok szerettei. Ismeretes, május 8-án Attila főnökével és annak apjával indult dolgozni, amikor a sofőr áttért a szemközti sávba és egy kombájnnak rohant. Attila és a másik utas azonnal meghaltak, a balesetet csupán a sofőr élte túl. A férfi felesége, Erzsébet összetört a baleset után, az asszony lelkét ugyanis másodszor tépte darabokra az élet: nem sokkal korábban imádott fia hunyt el rákban. Erzsébet ma is összetörten gyászol: mint legutóbb lapunknak is elmondta, számukra a karácsony már soha nem lesz ugyan az.
Több gyermekmentő is sorakozott az M1-es autópályán június 8-án Páty térségében. Mint akkor a Bors erről elsők között beszámolt, az autópálya 22-es és 23-as kilométere között egy jobbkormányos külföldi kocsi egyenesen egy előtte haladó bolgár kamionba rohant. Az angol rendszámú autóban ülő hét ember közül négynek esélye sem volt a túlélésre:
három felnőtt és egy négy éves kislány azonnal meghaltak, míg további három gyereket mentőhelikopter vitt kórházba.
Az esetről akkor a rendőrség megrázó videót is közzé tett, melyen az év legszívszorítóbb mondata is elhangzott: a 4 éves kislány életéért küzdő egyik mentős a fejét fogva úgy fogalmazott:
Lehet, hogy ennyi volt. A kislány.
Június 29-én brutális baleset miatt zárták le az M3-as autópálya egy terebélyes szakaszát a 47-es kilométernél: egy munkába igyekvő férfiakat szállító kisbusz ugyanis letért a pályáról, a szalagkorlátnak csapódott, megpördült, majd az árokba zuhant. A bent ülők közül két emberen már nem lehetett segíteni: a fiatal családapa, K. Attila és munkatársa kirepültek a kocsiból és azonnal meghaltak. A férfi alig pár hónappal korábban vált apává: márciusban született meg első gyermeke.
Az egész országot sokkolta a november 4-én este történt szentmártonkátai vonatbaleset, melyben öt fiatal vesztette életét, miután kocsijukkal a robogó szerelvény elé hajtottak.
Az autót a 24 éves Zoltán vezette, a kocsiban a barátai Robi, István, Csilla, Viktória, és a lány öccse Gábor ült.
A szentmártonkátai vonatbalesetben öten a helyszínen meghaltak, míg Vikit kórházba szállították súlyos, életveszélyes sérülésekkel. A kocsit vezető Zoltán párja várandós volt, közös gyermeküknek karácsony előtt, december 23-án adott életet.
