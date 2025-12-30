Petárda: egy rossz mozdulat, és örökre megnyomoríthat

Hiába történik meg évről évre a baj, szakadnak le kezek, szakadnak be dobhártyák, szöknek el kisállatok, mindig van, aki nem tanul mások hibájából. Magyarországon a petárda tiltott és nem véletlenül. Lássuk, milyen veszélyekkel járhat a petárdázás.

Ilyen veszélyeket rejt a szilveszter esti petárdázás / Fotó: Mickis-Fotowelt / Shutterstock

A petárda eredetileg nem a szilveszteri szórakozásra lett tervezve.

Ha a petárda a kezedben robban, komoly sérüléseket szenvedhetsz.

A szem- és arcbalesetek hosszú távú károkat okozhatnak.

A petárda akár örök életre szóló halláskárosodást is előidézhet.

A veszélyes szilveszteri szórakozás légzőszervi problémákhoz is vezethet.

Fontos felkészülni a sérülésekre, és ha megtörténik a baj, orvoshoz fordulni.

A petárda nem a szilveszteri szórakozás része, viszont maradandó károkat okozhat, amit egész életedben bánni fogsz

Mire való a petárda eredetileg

A petárda egy pirotechnikai eszköz, amit alapvetően nem arra találtak fel, hogy a szilveszteri szórakozást különlegesebbé tegye. A petárdát, a tüzérségben használták lőszer helyett, mikor az akadály leküzdéséhez elég volt egy gyengébb robbantás.

Ha rosszul sül el a buli, a következmények örökre megváltoztathatják az életed. Megéri? Lássuk milyen sérüléseket szenvedhetsz el egy petárdázás alkalmával:

Kéz csonkolás

Ha a kezedben robban fel, biztosan nem úszod meg komolyabb sérülés nélkül. A leggyakoribb sérülések az ujjak, a kéz és a csukló égési sérülései, valamint a kéz és a csukló nyílt sérülései. Ez még a jobbik eset, mert a súlyosabb sérülések akár amputációhoz is vezethetnek.

Azt se felejtsd el, hogy nem kell, hogy a kezedben robbanjon fel a petárda ahhoz, hogy megsérülj. Elég, ha célt téveszt és kész a baj.

Szem- és arcsérülések

Állhatsz 10 méter távolságra is, ha a petárda feléd repül és arcon talál, akár meg is vakulhatsz . Gyakran súlyosabb a sérülés, mint azt elsőre gondolnánk. A petárdarobbanással együtt jár, hogy forró szilánkok röpülnek a levegőben, amik károsíthatják a látásunkat. A robbanási nyomás pedig akár a szaruhártyánkat is felsértheti. Érdemes kockáztatni a látásod egy “poén” kedvéért?