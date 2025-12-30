Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Petárda: egy rossz mozdulat, és örökre megnyomoríthat

szilveszter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 17:15
veszélyeibetegségtűzijátékpetárda
Jó poénnak tűnhet, de komoly, maradandó sérülés is lehet a vége. A petárda nem véletlenül tiltott Magyarországon.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Hiába történik meg évről évre a baj, szakadnak le kezek, szakadnak be dobhártyák, szöknek el kisállatok, mindig van, aki nem tanul mások hibájából. Magyarországon a petárda tiltott és nem véletlenül. Lássuk, milyen veszélyekkel járhat a petárdázás.

Szilveszteri tűzijáték és petárda
Ilyen veszélyeket rejt a szilveszter esti petárdázás / Fotó: Mickis-Fotowelt /  Shutterstock 
  • A petárda eredetileg nem a szilveszteri szórakozásra lett tervezve.
  • Ha a petárda a kezedben robban, komoly sérüléseket szenvedhetsz.
  • A szem- és arcbalesetek hosszú távú károkat okozhatnak.
  • A petárda akár örök életre szóló halláskárosodást is előidézhet.
  • A veszélyes szilveszteri szórakozás légzőszervi problémákhoz is vezethet.
  • Fontos felkészülni a sérülésekre, és ha megtörténik a baj, orvoshoz fordulni.

A petárda nem a szilveszteri szórakozás része, viszont maradandó károkat okozhat, amit egész életedben bánni fogsz

Mire való a petárda eredetileg

A petárda egy pirotechnikai eszköz, amit alapvetően nem arra találtak fel, hogy a szilveszteri szórakozást különlegesebbé tegye. A petárdát, a tüzérségben használták lőszer helyett, mikor az akadály leküzdéséhez elég volt egy gyengébb robbantás.

Ha rosszul sül el a buli, a következmények örökre megváltoztathatják az életed. Megéri? Lássuk milyen sérüléseket szenvedhetsz el egy petárdázás alkalmával:

Kéz csonkolás

Ha a kezedben robban fel, biztosan nem úszod meg komolyabb sérülés nélkül. A leggyakoribb sérülések az ujjak, a kéz és a csukló égési sérülései, valamint a kéz és a csukló nyílt sérülései. Ez még a jobbik eset, mert a súlyosabb sérülések akár amputációhoz is vezethetnek.

Azt se felejtsd el, hogy nem kell, hogy a kezedben robbanjon fel a petárda ahhoz, hogy megsérülj. Elég, ha célt téveszt és kész a baj.

Szem- és arcsérülések

Állhatsz 10 méter távolságra is, ha a petárda feléd repül és arcon talál, akár meg is vakulhatsz . Gyakran súlyosabb a sérülés, mint azt elsőre gondolnánk. A petárdarobbanással együtt jár, hogy forró szilánkok röpülnek a levegőben, amik károsíthatják a látásunkat. A robbanási nyomás pedig akár a szaruhártyánkat is felsértheti. Érdemes kockáztatni a látásod egy “poén” kedvéért?

Halláskárosodás

Egy petárdázós szilveszter este után, nem biztos, hogy a másnaposságtól fog zúgni a füled. Akár egy életen keresztül. Bizony. Ha túl közel vagy a petárdához, mikor felrobban, olyan halláskárosodást szenvedhetsz, ami aztán örök életedre megmarad. A fülzúgás egy életen keresztül emlékeztethet rá, mekkora hülyeség volt a nagymenőt játszani.

Petárda okozta halláskárosodás
A petárda hanghatásai az egyensúly érzékelő rendszereidre is káros hatással lehetnek / Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Légzőszervi problémák

Azt hiszed, ha megúszod a petárdázást komolyabb fizikai sérülés nélkül, akkor minden rendben van. “Csíny letudva”, ahogy a Harry Potterben is mondják. Van egy rossz hírünk. Ha petárdázol, akkor bizony a petárda füstjét, és azzal együtt az abban lévő vegyszereket is belélegzed, ami igen káros a légzőszervekre. Egy egészséges embernek is kerülnie kéne a petárdázást, de ha asztmás vagy, hörghurutos, ne adj isten krónikus tüdőbetegségben szenvedsz, akkor ez rád hatványozottan veszélyes lehet.

Ha mégis megtörténik a baj

Igyekezz nem pánikba esni. Égési sérülés esetén, először hideg vízzel öblítsd le, majd irány a kórház! Ha a szemed sérül, ne dörzsöld, azonnal fordulj orvoshoz. Bármilyen egyéb sérülés esetén szintén fordulj orvoshoz!

A legjobb, amit tehetsz, hogy elkerüld a sérüléseket az, hogy nem petárdázol.

A petárdák és tűzijátékok veszélyei:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu