Petárda: egy rossz mozdulat, és örökre megnyomoríthat

Hiába történik meg évről évre a baj, szakadnak le kezek, szakadnak be dobhártyák, szöknek el kisállatok, mindig van, aki nem tanul mások hibájából. Magyarországon a petárda tiltott és nem véletlenül. Lássuk, milyen veszélyekkel járhat a petárdázás.
A petárda egy pirotechnikai eszköz, amit alapvetően nem arra találtak fel, hogy a szilveszteri szórakozást különlegesebbé tegye. A petárdát, a tüzérségben használták lőszer helyett, mikor az akadály leküzdéséhez elég volt egy gyengébb robbantás.
Ha rosszul sül el a buli, a következmények örökre megváltoztathatják az életed. Megéri? Lássuk milyen sérüléseket szenvedhetsz el egy petárdázás alkalmával:
Ha a kezedben robban fel, biztosan nem úszod meg komolyabb sérülés nélkül. A leggyakoribb sérülések az ujjak, a kéz és a csukló égési sérülései, valamint a kéz és a csukló nyílt sérülései. Ez még a jobbik eset, mert a súlyosabb sérülések akár amputációhoz is vezethetnek.
Azt se felejtsd el, hogy nem kell, hogy a kezedben robbanjon fel a petárda ahhoz, hogy megsérülj. Elég, ha célt téveszt és kész a baj.
Állhatsz 10 méter távolságra is, ha a petárda feléd repül és arcon talál, akár meg is vakulhatsz . Gyakran súlyosabb a sérülés, mint azt elsőre gondolnánk. A petárdarobbanással együtt jár, hogy forró szilánkok röpülnek a levegőben, amik károsíthatják a látásunkat. A robbanási nyomás pedig akár a szaruhártyánkat is felsértheti. Érdemes kockáztatni a látásod egy “poén” kedvéért?
Egy petárdázós szilveszter este után, nem biztos, hogy a másnaposságtól fog zúgni a füled. Akár egy életen keresztül. Bizony. Ha túl közel vagy a petárdához, mikor felrobban, olyan halláskárosodást szenvedhetsz, ami aztán örök életedre megmarad. A fülzúgás egy életen keresztül emlékeztethet rá, mekkora hülyeség volt a nagymenőt játszani.
Azt hiszed, ha megúszod a petárdázást komolyabb fizikai sérülés nélkül, akkor minden rendben van. “Csíny letudva”, ahogy a Harry Potterben is mondják. Van egy rossz hírünk. Ha petárdázol, akkor bizony a petárda füstjét, és azzal együtt az abban lévő vegyszereket is belélegzed, ami igen káros a légzőszervekre. Egy egészséges embernek is kerülnie kéne a petárdázást, de ha asztmás vagy, hörghurutos, ne adj isten krónikus tüdőbetegségben szenvedsz, akkor ez rád hatványozottan veszélyes lehet.
Igyekezz nem pánikba esni. Égési sérülés esetén, először hideg vízzel öblítsd le, majd irány a kórház! Ha a szemed sérül, ne dörzsöld, azonnal fordulj orvoshoz. Bármilyen egyéb sérülés esetén szintén fordulj orvoshoz!
A legjobb, amit tehetsz, hogy elkerüld a sérüléseket az, hogy nem petárdázol.
A petárdák és tűzijátékok veszélyei:
