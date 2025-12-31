Robbanás volt a konstancai kikötőben, többen meghaltak

Két ember meghalt, kettő megsérült a romániai Konstanca fekete-tengeri kikötőjében történt robbanásban szerda reggel - jelentette az Agerpres hírügynökség.

A Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a munkások a kikötő egyik termináljában rakodtak, amikor bekövetkezett a robbanás.

A rendőrség azt közölte, hogy az első információk szerint a balesetet a konténerek mozgatására használt munkagépnél bekövetkezett robbanás okozhatta.