Robbanás volt a konstancai kikötőben, többen meghaltak

Két ember meghalt, kettő megsérült a romániai Konstanca fekete-tengeri kikötőjében történt robbanásban szerda reggel - jelentette az Agerpres hírügynökség.
A Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a munkások a kikötő egyik termináljában rakodtak, amikor bekövetkezett a robbanás.
A rendőrség azt közölte, hogy az első információk szerint a balesetet a konténerek mozgatására használt munkagépnél bekövetkezett robbanás okozhatta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.