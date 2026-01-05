SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Azonosították a svájci tragédia áldozatait, fiatalok haltak meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 08:05 / FRISSÍTÉS: 2026. január 05. 08:05
A rendőrség azonosította annak a 40 áldozatnak a holttestét, akik szilveszterkor vesztették életüket egy bártűzben a svájci síparadicsomban, Crans-Montanában. A svájci tragédia legfiatalabb áldozatai 14 évesek.
A svájci tragédia áldozatainak életkora 14 és 39 év között volt, közülük tizenöten 18 év alattiak. A legfiatalabb egy 14 éves svájci lány és egy 14 éves francia fiú volt.

Rengetegen gyászolják a svájci tragédia áldozatait
Rengetegen gyászolják a svájci tragédia áldozatait / Fotó: AFP

A svájci tragédia áldozatai

A szilveszterkor Crans-Montanában kitört tűzesetben svájci, olasz, román, török, portugál, francia és belga állampolgárok érintettek, valamint volt közöttük egy-egy brit, francia és izraeli állampolgár is.  A 40 halálos áldozaton felül további 119 ember megsérült. Többségük súlyos égési sérüléseket szenvedett – közülük hat személynek olyan súlyosak a sérülései, hogy még nem sikerült azonosítani őket.

Az előzetes vizsgálat szerint a tüzet nagy valószínűséggel pezsgősüvegekre erősített tűzijátékok okozták, amelyek túl közel kerültek a mennyezethez. A bár üzletvezetői ellen „gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás” miatt indult hivatalos vizsgálat.  

A rendőrség közölte: az áldozatokról a hozzátartozók iránti tiszteletből nem adnak ki további részleteket - írja a BBC.

 

