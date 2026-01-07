Tovább bonyolódik Rob Reiner halálának ügye: visszalépett az ügyvéd

Elhalasztották Nick Reiner szüleinek meggyilkolásával kapcsolatos vádemelési meghallgatását, miután ügyvédje kérvényezte, hogy váltsák le – közölte az apnews. A bíró szerdán elhalasztotta Nick Reiner vádemelési meghallgatását szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner meggyilkolásának ügyében. Mindez azok után történt, hogy védőügyvédje kérte, hogy váltsák le őt.

Rob Reiner fiának vádemelését elhalasztották: ügyvédje kiszáll az ügyből

Fotó: RW/MediaPunch Inc. / Northfoto

Rob Reiner rendkívül termékeny rendező volt. Munkássága az 1980-as és 1990-es évekre tehető, amikor a legemlékezetesebb és máig újranézhető filmjeit rendezte.

rendkívül termékeny rendező volt. Munkássága az és máig újranézhető filmjeit rendezte. A hatóságok közlése szerint a 78 éves Rob Reinert és feleségét, Michele Singer Reinert december 14-én a kora reggeli órákban ölték meg, holttestüket pedig a késő délutáni órákban találták meg.

december 14-én a kora reggeli órákban ölték meg, holttestüket pedig a késő délutáni órákban találták meg. Fiukat, Nick Reinert gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével. Két rendbeli, előre kitervelt emberöléssel vádolták meg.

gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével. Egy évtizeddel ezelőtt Nick Reiner nyilvánosan beszélt a függőséggel és mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmeiről, miután édesapjával együtt elkészítette a „Being Charlie” című filmet.

Az események most tovább bonyolódtak.

Theresa McGonigle bíró a meghallgatáson helyt adott Alan Jackson ügyvéd kérésének, miszerint ki kíván szállni az ügyből.

A bíró ezt követően február 23-ra halasztotta a vádemelést.

Szerdai rövid megjelenése során a Los Angeles megyei felsőbíróságon Nick Reiner barna börtönruhát viselt, fejét kopaszra borotválták.

A bíró engedélyezte a kamerák használatát a tárgyalóteremben, de kikötötte, hogy a vádlottról nem készülhetnek felvételek.

December 17-én egy rövid bírósági megjelenésen szintén nem tett vallomást, akkor bilincsben és öngyilkosság-megelőző védőruhában jelent meg. Alan Jackson nem adta ki a védelem tervezett stratégiáját.

Nick Reiner új ügyvédjeként Kimberly Greene helyettes közvédőt jelölték ki.

A Nick Reiner elleni vádpontok különleges körülményként több rendbeli gyilkosságot és egy veszélyes fegyver, egy kés használatának vádját is tartalmazzák. Ezek a súlyosbító tényezők hosszabb büntetést vonhatnak maguk után.

Az ügyészek egyelőre nem döntöttek arról, kérik-e a halálbüntetés kiszabását.