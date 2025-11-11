Felmentették a szexuális zaklatás vádja alól a Squid Games sztárját

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 15:25
O Yeong-Su neve világszerte ismert lett a Squid Game miatt, azonban óriási felháborodást generált, amikor szexuális zaklatással vádolták meg. Most 8 évvel a történtek után ejtették ellene a vádat, a sértett homályos emlékezetére hivatkozva.

A Squid Game (Nyerd meg az életed) sztárját, O Yeong-Sut a dél-koreai bíróság felmentette a szexuális zaklatás vádja alól.

Szexuális zaklatással vádolta meg a Squid Game színészét egy nő

A 81 éves színészt 2022-ben azzal vádolták, hogy kétszer is szexuálisan zaklatott egy nőt. Az állítás szerint a színész a nő akarta ellenére megölelte és megcsókolta arcát. O Yeong-Su 2024-ben bűnösnek találták, és nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, de ő fellebbezni kívánt az ítélet ellen.

Kedden a bíróság ejtette az ítéletet, figyelembe véve, hogy a színész részt vett szexuális erőszakról szóló tanfolyamokon, és felvetette, hogy az állítólagos áldozat emlékei homályosak lehetnek, tekintettel arra, hogy mennyi idő telt el az eset óta.

A feltételezett zaklatás 2017-ben történt, amikor O Yeong-Su vidéki területen tartózkodott egy színházi előadás miatt. Az állítólagos áldozat 2021-ben tett feljelentést a színész ellen, de az ügyet ugyanabban az év áprilisában lezárták. Az ügyészség később az áldozat kérésére újraindította a nyomozást.

A helyi média által közölt nyilatkozatban a Suwoni Kerületi Bíróság azt mondta, hogy kétely merült fel azzal kapcsolatban, hogy a férfi elkövette-e a zaklatást.

Lehetséges, hogy az áldozat emléke az idő múlásával torzult, és ha kétség merül fel... a vádlott javára kell dönteni.

- olvasható a nyilatkozatban.

A közlemény ugyanakkor megjegyezte, hogy lehetséges, O Yeong-Su elkövette a zaklatást, mivel bocsánatot kért az áldozattól. A feltételezett sértett később felszólalt az ítélet ellen, mondván, hogy az nem semmisíti meg az igazságot, és nem törli el a szenvedéseit.

A mai ítélet ellenére is a végsőkig ki fogok állni az igazság mellett.

- mondta egy, a Womenlink nevű női jogi szervezet közvetítésével kiadott nyilatkozatában.

A Womenlink szintén bírálta az ítéletet, mondván, hogy felháborító, hogy egy döntés ismét elrejti a színházi világban történt szexuális erőszakot.

A bírósági döntés után O Yeong-Su a helyi médiának azt mondta, hogy hálás a bíróságnak a bölcs döntésért. Mindezek ellenére még nem világos, hogy az ügyészség tesz-e fellebbezést - írta a BBC.

 

