Rendkívüli: hajtóvadászatot indított a rendőrség, meggyilkoltak egy 29 éves nőt Angyalföldön

Egy 29 éves nő holttestét találták meg a rendőrök egy XIII. kerületi lakásban kedden, az ügyben emberölés gyanúja miatt rendeltek el nyomozást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták: két napja nem értek el egy XIII. kerületi lakásban élő nőt az ismerősei, ezért kedden délután bejelentést tettek a rendőrségen.

Az angyalföldi lakás bejárati ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök holtan találták az ingatlan lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a rendőrség emberölés gyanújával nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen - tették hozzá.

Az elkövető felkutatására hajtóvadászat indult - áll a közleményben.