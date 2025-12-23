Saját jövőjét sem láthatta előre: kártyajósra csaptak le a a kazincbarcikai zsaruk

12 perc alatt bukott le egy kártyajós, aki szó szerint nem látta még saját jövőjét sem. Miután egy idős nőt kirabolt a rendőrök a helyszíntől alig 600 méterre találták rá a lopott pénzzel és egy 36 lapos tarot-paklival a zsebében

Csattant a bilincs a kártyajós kezén

Egy piros baseballsapkás putnoki férfi december 19-én segítséget színlelve férkőzött egy 81 éves, bottal haladó idős nő közelébe Kazincbarcikán. Bár az asszony visszautasította a segítséget, a férfi egészen a lépcsőházig követte, majd szatyrából kikapta pénztárcáját, amiben 30 000 forint és iratai voltak.

A járőröknek mindössze 4 perc kellett ahhoz, hogy kiérjenek a helyszínre, de az elkövető sem tudott sokáig bujkálni. A beszerzett információkat megosztották a kollégákkal, és 12 perccel később, alig 600 méterre a helyszíntől megtalálták a férfit. A ruházatátvizsgálás során előkerült a lopott pénz, a piros sapka és egy tarot-pakli is.

Később kiderült, hogy a mágus számára nem volt új keletű a rablást büntette. Többször is lopott, valamint idős embereket tévesztett meg azzal, hogy tarot-kártyával jósolt nekik, miközben eltulajdonította értékeiket. A kártyajóst letartóztatták, és Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kifosztás bűntette miatt kezdeményezte letartóztatását is - közölte a rendőrség.