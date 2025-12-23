KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Saját jövőjét sem láthatta előre: kártyajósra csaptak le a a kazincbarcikai zsaruk

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 10:35
Kazincbarcikalopás
Szinte pár perc alatt kaptak el a kazincbarcikai rendőrök egy mágust, aki egy idős nőt rabolt ki. A kártyajósra a lopott pénzzel és egy 36 lapos tarot-paklival a zsebében találtak rá.

12 perc alatt bukott le egy kártyajós, aki szó szerint nem látta még saját jövőjét sem. Miután egy idős nőt kirabolt a rendőrök a helyszíntől alig 600 méterre találták rá a lopott pénzzel és egy 36 lapos tarot-paklival a zsebében

Kártyajósra csaptak le az egyenruhások.
Kártyajósra csaptak le az egyenruhások (Képünk illusztráció) Fotó: Gáll Regina / Bors

Csattant a bilincs a kártyajós kezén

Egy piros baseballsapkás putnoki férfi december 19-én segítséget színlelve férkőzött egy 81 éves, bottal haladó idős nő közelébe Kazincbarcikán. Bár az asszony visszautasította a segítséget, a férfi egészen a lépcsőházig követte, majd szatyrából kikapta pénztárcáját, amiben 30 000 forint és iratai voltak.

A járőröknek mindössze 4 perc kellett ahhoz, hogy kiérjenek a helyszínre, de az elkövető sem tudott sokáig bujkálni. A beszerzett információkat megosztották a kollégákkal, és 12 perccel később, alig 600 méterre a helyszíntől megtalálták a férfit. A ruházatátvizsgálás során előkerült a lopott pénz, a piros sapka és egy tarot-pakli is.

Később kiderült, hogy a mágus számára nem volt új keletű a rablást büntette. Többször is lopott, valamint idős embereket tévesztett meg azzal, hogy tarot-kártyával jósolt nekik, miközben eltulajdonította értékeiket. A kártyajóst letartóztatták, és Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kifosztás bűntette miatt kezdeményezte letartóztatását is - közölte a rendőrség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu