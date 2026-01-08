„Megölted a kutyáimat!” – egy nő hidegvérrel leszúrta a férjét, miután beismerte, hogy elaltatta a kutyáikat

Leszúrta volt férjét egy nő azután, hogy a férfi a kutyák viselkedésére hivatkozva, a nő tudtán kívül elaltatta mindkét kutyáját. A leszúrt férfin a szomszédok próbáltak segíteni.
40 év házasság után próbálta megölni a férjét egy brit nő, miután a férfi elaltatta a kutyáikat. Clare Bridger állítólag kétszer megszúrta elhidegült férjét, miközben azt kiabálta: „Megölted a kutyáimat!”. Bár a pár kapcsolata megromlott, annak érdekében, hogy helyrehozzák a dolgokat, meditációs terápián vettek részt. Most azonban a feleség a bíróságon néz szembe tetteivel gyilkossági kísérlet miatt.
A Norwich Crown Court bíróságon elhangzott, hogy a pár 2020 márciusában örökbe fogadott egy menhelyről származó kutyát, majd egy évvel később egy másodikat is.
Miután Bridger elköltözött, mindkét kutya Keithnél maradt. A férfi szerint a kutyák hangosak voltak, viselkedési problémáik voltak, illetve „meglehetősen harapósnak” is nevezte az ebeket. S bár a férfi igyekezett új otthont találni a kutyáknak, az együtt élés nem volt egyszerű. Peter Gair ügyész a bíróságon elmondta:
Úgy érezte, csak egy lehetőség van, és az az, hogy elaltatja őket.
A bíróságon elhangzott, hogy Bridger július 17-én meglátogatta férjét új otthonában, hogy megkérje, fizesse ki a következő meditációs terápia költségeit. Amikor este 9 körül megérkezett, nem találta az állatokat így feltette a kérdést:
Hol vannak a kutyáim?
Keith közölte volt feleségével, hogy elaltatta a kutyákat, mire a nő hisztérikussá vált a hír hallatán. A nő miután azt kiabálta, hogy a férfi megölte a kutyáit, kést ragadva kiszállt az autóból, és kétszer megszúrta a férjét. Bridger Keith mellkasát és hasát szúrta meg, majd megharapta a karját, amikor a férfi megpróbált védekezni. A bíróságon elhangzott, hogy Keith a földön fekve, vérző sebekkel segítségért kiáltott, és az aggódó szomszédok siettek a segítségére, akik megpróbálták elvenni a kést, és hívták a rendőrséget. Az egyik szomszéd, aki orvos, a helyszínen elkezdte ellátni a leszúrt férfi sebeit, végül súlyos és életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
Bridger tagadja a gyilkossági kísérletet, de elismerte a szándékos testi sértés bűncselekményét. A tárgyalás folytatódik - olvasható a brit The Sun cikkében.
