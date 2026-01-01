Pusztító tűz szilveszterkor: lángra kapott a templom, porrá égett az épület – Videó!

Lángra kapott egy templom Amszterdamban, az óesztendő utolsó napján. Az 50 méter magas Vondel-templom teteje teljesen leégett a hatóságok szerint.

Lángra kapott a híres templom Hollandiában / Fotó: Unslpash (Képónk illusztráció)

A hatóságokat a kora reggeli órákban riasztották, miután tűz ütött ki a templomban - a keletkezésének okát még nem állapították meg. Ezt követően a közeli házakat is kiürítették, összesen 90 lakónak kellett elhagynia az otthonát. Az aznapi erős szél tovább fokozta a lángokat, és szikrák repültek a környező területekre.

A hírek szerint az emberek sokkal több legális és illegális tűzijátékot vásároltak, mint a korábbi években, és emiatt számos kisebb tűzeset is történt. Ennek ellenére még mindig nem világos, hogy a templomi tűzhöz köze volt-e a tűzijátékoknak.

A lángok megfékezéséhez a közeli városok tűzoltóit is riasztották. A holland haditengerészet a legnagyobb, 60 méter magasra emelhető munkaállványával támogatta a tűzoltási munkálatokat.

Egy statikus mérnök később megállapította, hogy a templom falai stabilan állnak, így nem áll fenn az összeomlás veszélye.

Nagyon heves és szörnyű tűz tört ki ebben a monumentális templomban. Elsődleges szempontunk és prioritásunk most a közvetlen lakosok jóléte és biztonsága

- mondta Femke Halsema, Amszterdam polgármestere.

A Vondelkirche 1872-ben épült, és 1977-ig római katolikus templomként használták. A közelmúltban a neogótikus bazilika különleges rendezvények, például koncertek helyszíneként szolgált - írja a Blue News.

Videón a lángra kapott templom