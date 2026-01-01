SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Fruzsina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pusztító tűz szilveszterkor: lángra kapott a templom, porrá égett az épület – Videó!

Hollandia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 20:10
tűztemplom
Az óév utolsó perceiben figyeltek fel a tűzre az emberek. Videón is megörökítették, ahogy lángra kapott a templom.
CJA
A szerző cikkei

Lángra kapott egy templom Amszterdamban, az óesztendő utolsó napján. Az 50 méter magas Vondel-templom teteje teljesen leégett a hatóságok szerint.

Lángra kapott a híres templom hollandiában
Lángra kapott a híres templom Hollandiában / Fotó: Unslpash (Képónk illusztráció)

A hatóságokat a kora reggeli órákban riasztották, miután tűz ütött ki a templomban - a keletkezésének okát még nem állapították meg. Ezt követően a közeli házakat is kiürítették, összesen 90 lakónak kellett elhagynia az otthonát. Az aznapi erős szél tovább fokozta a lángokat, és szikrák repültek a környező területekre.

A hírek szerint az emberek sokkal több legális és illegális tűzijátékot vásároltak, mint a korábbi években, és emiatt számos kisebb tűzeset is történt. Ennek ellenére még mindig nem világos, hogy a templomi tűzhöz köze volt-e a tűzijátékoknak.

A lángok megfékezéséhez a közeli városok tűzoltóit is riasztották. A holland haditengerészet a legnagyobb, 60 méter magasra emelhető munkaállványával támogatta a tűzoltási munkálatokat. 

Egy statikus mérnök később megállapította, hogy a templom falai stabilan állnak, így nem áll fenn az összeomlás veszélye.

Nagyon heves és szörnyű tűz tört ki ebben a monumentális templomban. Elsődleges szempontunk és prioritásunk most a közvetlen lakosok jóléte és biztonsága

- mondta Femke Halsema, Amszterdam polgármestere.

A Vondelkirche 1872-ben épült, és 1977-ig római katolikus templomként használták. A közelmúltban a neogótikus bazilika különleges rendezvények, például koncertek helyszíneként szolgált - írja a Blue News.

Videón a lángra kapott templom

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu