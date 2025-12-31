Megdöbbentő: ezért tilos a szilveszteri tűzijáték ezekben országokban

A legtöbben ártatlan szórakozásként tekintenek a petárdákra, de ezt sok eset megcáfolja. Néhány országban a tűzijáték elleni tilalom mélyen gyökerezik a történelemben, vallási meggyőződésben vagy egy szomorú tragédia emlékében.
Írországban tilos a tűzijátékozás. Az országban szigorú pirotechnikai törvények vannak érvényben, mivel korábban hatalmas feketepiac épült a tűzijátékokra és petárdákra, ami rengeteg problémát és balesetet szült. Az illegális tűzijáték vásárlás során sok hibás termék került a használók kezébe, ezért a vezetés engedélyhez kötötte használatukat.
Ausztrália több államában is tiltják a házi tűzijátékokat, és nem véletlenül. A száraz időjárás és a tűzveszély miatt a tűzijáték tabusítása ezeken a területeken a túlélést szolgálja, hiszen akár egyetlen szikra is elég ahhoz, hogy több ezer hektár erdő váljon hamuvá – nem is beszélve az állatvilág és emberek védelméről.
Szingapúr híres a szigorú szabályairól és törvényeiről. A tűzijáték betiltása is egyfajta társadalmi rendfenntartó eszköz. A hatóságok szerint a pirotechnika kontrollálatlan használata túl kockázatos és baleseteket okozhat, ezért kizárólag előre engedélyezett, állami szervezésű show-műsorokon engedélyezett. Egy petárdáért is komoly bírság járhat.
Hollandiában részlegesen tiltott a tűzijáték árusítása és használata is, de nem mindenki tudja miért. Az oka, hogy sok halálos baleset történt, főként tinédzserek körében. Így a kormányzat úgy döntött, véget vet a kockázatos újévi ünneplésnek.
Bhután, a „boldogság országa”, másképp gondolkodik az ünnepről, hiszen számukra a harmónia és a természet közelsége fontosabb, nagyobb értéket képvisel, mint a hangos mulatságok. Főleg Timpuban, az ország fővárosában ellenzik az éles, hangos zajokat, melyek megzavarhatják az emberek belső békéjét.
A tűzijáték betiltása mögött a legkülönbözőbb okok húzódhatnak. Nem csupán biztonsági, jogi vagy környezetvédelmi okokból tilthatják a pirotechnikát: sokszor ennél sokkal mélyebb, kulturális, spirituális okok vagy gyászos események húzódhatnak a háttérben.
Ilyen Bhutan: a világ legboldogabb országa
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.