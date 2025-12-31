SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megdöbbentő: ezért tilos a szilveszteri tűzijáték ezekben országokban

újév
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 16:45
szilveszterkülfölditűzijáték
Amikor közeleg a szilveszter vagy egy nemzeti ünnep, rengetegen már előre örülnek a látványos fényjátéknak, de nem mindenhol van ez így. Sőt! A szilveszteri tűzijátékot több országban is szigorúan tiltják, és ennek sok helyen megdöbbentő és tragikus oka van. Mutatjuk melyik országban miért számít komoly bűnnek a szilveszteri pirotechnika!
A legtöbben ártatlan szórakozásként tekintenek a petárdákra, de ezt sok eset megcáfolja. Néhány országban a tűzijáték  elleni tilalom mélyen gyökerezik a történelemben, vallási meggyőződésben vagy egy szomorú tragédia emlékében.

Tiltott szilveszteri tűzijáték
5 ország, ahol tilos szilveszterkor tűzijátékozni
Fotó: Corri Seizinger /  Shutterstock 
  • Írországban szigorú pirotechnikai törvényeket hoztak.
  • Ausztrália több államában is tiltott a tűzijátékozás a tűzveszély miatt.
  • Szingapúrban a rendfenntartás érdekében tiltják a szilveszteri fényjátékot.
  • Hollandiában a tűzijáték árusítását és használatát is komoly feltételekhez kötik.
  • Bhután fővárosában kulturális okok húzódnak a tűzijáték-ellenesség mögött.

5 ország, ahol tilos a szilveszteri tűzijátékozás – és a történetük

1. Írország

Írországban tilos a tűzijátékozás. Az országban szigorú pirotechnikai törvények vannak érvényben, mivel korábban hatalmas feketepiac épült a tűzijátékokra és petárdákra, ami rengeteg problémát és balesetet szült. Az illegális tűzijáték vásárlás során sok hibás termék került a használók kezébe, ezért a vezetés engedélyhez kötötte használatukat.

2. Ausztrália

Ausztrália több államában is tiltják a házi tűzijátékokat, és nem véletlenül. A száraz időjárás és a tűzveszély miatt a tűzijáték tabusítása ezeken a területeken a túlélést szolgálja, hiszen akár egyetlen szikra is elég ahhoz, hogy több ezer hektár erdő váljon hamuvá – nem is beszélve az állatvilág és emberek védelméről.

3. Szingapúr

Szingapúr híres a szigorú szabályairól és törvényeiről. A tűzijáték betiltása is egyfajta társadalmi rendfenntartó eszköz. A hatóságok szerint a pirotechnika kontrollálatlan használata túl kockázatos és baleseteket okozhat, ezért kizárólag előre engedélyezett, állami szervezésű show-műsorokon engedélyezett. Egy petárdáért is komoly bírság járhat.

4. Hollandia

Hollandiában részlegesen tiltott a tűzijáték árusítása és használata is, de nem mindenki tudja miért. Az oka, hogy sok halálos baleset történt, főként tinédzserek körében.  Így a kormányzat úgy döntött, véget vet a kockázatos újévi ünneplésnek.

5. Bhután

Bhutánban kulturális okok húzódnak a tűzijáték tiltása mögött
Bhután kulturális hagyományai mélyen gyökereznek a társadalomban
Fotó: AleCasa77 /  Shutterstock 

Bhután, a „boldogság országa”, másképp gondolkodik az ünnepről, hiszen számukra a harmónia és a természet közelsége fontosabb, nagyobb értéket képvisel, mint a hangos mulatságok. Főleg Timpuban, az ország fővárosában ellenzik az éles, hangos zajokat, melyek megzavarhatják az emberek belső békéjét.
A tűzijáték betiltása mögött a legkülönbözőbb okok húzódhatnak. Nem csupán biztonsági, jogi vagy környezetvédelmi okokból tilthatják a pirotechnikát: sokszor ennél sokkal mélyebb, kulturális, spirituális okok vagy gyászos események húzódhatnak a háttérben.

Ilyen Bhutan: a világ legboldogabb országa

