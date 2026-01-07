Gyerekek is voltak benne: Kigyulladt egy autó a határátkelőnél, motortere 3 karton cigarettát rejtett

Kigyulladt egy német rendszámú autó motortere a röszkei határátkelőnél, de pénzügyőröknek nem kellett sokáig keresgélni, ugyanis több karton cigarettát találtak benne.

Kigyulladt egy autó a határátkelőnél / Fotó: Police.hu

3 karton cigaretta okozhatta a tüzet

A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredének Csongrád-Csanád vármegyei határvadászai már épp szolgálati felszereléseiket adták le január 5-én a röszkei átkelőnél, amikor segítséget kértek tőlük.

Amikor a helyszínre értek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei már megkezdték az égő, német rendszámú autó oltását, és kiszedték a benne ülő gyermekeket. A határvadászok is azonnal bekapcsolódtak poroltóval a tűz megfékezésébe a szolgálatot ellátó rendőrökkel együtt. Mindeközben biztonságos helyre kísérték a német-szerb állampolgárságú szülőket és három gyermeküket.

Mire a katasztrófavédelem emberei kiérkeztek a tüzet már sikeresen eloltották. Ezt követően a szegedi hivatásos tűzoltók hőkamerával nézték át a járművet, és a forgalom haladt tovább.

A történtek ellenére személyi sérülés nem történt. A tűz a motortérből indult ki műszaki hiba miatt, majd továbbterjedt. A pontos ok megállapítása még folyamatban van, de még az elszállítás előtt a gépkocsit alaposan átnézték a pénzügyőrök, és a motortérbe rejtve három karton cigarettát találtak, ami feltehetően a tüzet okozta.

A dohány miatt vámigazgatási eljárásban 67 000 forintos bírságot szabtak ki a török férfival szemben, aki a büntetést a helyszínen kifizette - közölte a rendőrség.