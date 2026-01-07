Rossz családdal közölték a rendőrök a halálhírt: azt mondták, meghalt a 17 éves fiuk

A rendőrség rossz családdal közölte, hogy autóbalesetben meghalt 17 éves fiuk – közölte a PEOPLE. A hatóság összekeverte az utasok személyazonosságát. Trevor Wynn családját tévesen értesítették arról, hogy fiuk egy december 13-i balesetben életét vesztette.
Az eset Angliában történt, ahol a rendőrség tévesen közölte a családdal, hogy tinédzser fiuk elhunyt egy autóbalesetben.
Január 6-án kiadtak azonban egy közleményt, hogy valójában a 18 éves Joshua Johnson vesztette életét a balesetben egy 17 éves lány mellett, míg Trevor Wynn az ütközés óta altatásban fekszik a kórházban.
Vasárnap olyan információk kerültek napvilágra, amelyek további hivatalos azonosítási eljárásokat tettek szükségessé, beleértve az igazságügyi szakértői vizsgálatokat is
– áll a közleményben.
Ez megerősítette, hogy Trevor Wynn valójában az a férfi, aki a kórházban kezelés alatt áll, míg Joshua Johnson sajnálatos módon elhunyt. A családoknak és a túlélő áldozatnak, Trevornak speciálisan képzett rendőrök és további szakértői szolgáltatások nyújtanak majd támogatást
– tették hozzá.
A tévedés akkor derült ki, amikor Trevor Wynn magához tért a kórházban, és elmondta a nevét.
Egy nyilatkozatban a South Yorkshire-i Rendőrség helyettes főkapitánya, Colin McFarlane így fogalmazott:
Ez nyilvánvalóan hatalmas sokként ért mindenkit, és tisztában vagyunk azzal, hogy ez további traumát okozhat. Támogatjuk Trevort és az összes érintett családot. Speciális szervezeteket vontunk be annak érdekében, hogy biztosítsuk a támogatást
Colin McFarlane később felajánlotta: találkozik mindkét érintett tinédzser fiú szüleivel.
