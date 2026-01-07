Rossz családdal közölték a rendőrök a halálhírt: azt mondták, meghalt a 17 éves fiuk

A rendőrség rossz családdal közölte, hogy autóbalesetben meghalt 17 éves fiuk – közölte a PEOPLE. A hatóság összekeverte az utasok személyazonosságát. Trevor Wynn családját tévesen értesítették arról, hogy fiuk egy december 13-i balesetben életét vesztette.

Minden szülő rémálma! Rossz családdal közölték, hogy meghalt fiuk

Az eset Angliában történt, ahol a rendőrség tévesen közölte a családdal, hogy tinédzser fiuk elhunyt egy autóbalesetben.

A rendőrséget december 13-án riasztották a yorkshire-i Sheffield közelében lévő helyszínre, miután egy ezüst színű Toyota Corolla letért az útról és balesetet szenvedett. A jármű egy fának csapódott.

A rendőrség közölte, hogy a járművet vezető 17 éves lányt és egy 17 éves fiút a helyszínen halottnak nyilvánítottak, míg egy 18 éves fiút súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak.

A South Yorkshire-i Rendőrség január 6-i közleményében közölte, hogy a balesetet követően egy 18 éves fiatalt letartóztattak halált okozó, veszélyes vezetés gyanújával, míg egy 19 éves fiatalt az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanújával vettek őrizetbe.

A South Yorkshire-i Rendőrség a 17 éves Trevor Wynn családját arról tájékoztatta, hogy fiuk meghalt a december 13-án történt súlyos ütközést követően.

Január 6-án kiadtak azonban egy közleményt, hogy valójában a 18 éves Joshua Johnson vesztette életét a balesetben egy 17 éves lány mellett, míg Trevor Wynn az ütközés óta altatásban fekszik a kórházban.

Vasárnap olyan információk kerültek napvilágra, amelyek további hivatalos azonosítási eljárásokat tettek szükségessé, beleértve az igazságügyi szakértői vizsgálatokat is

– áll a közleményben.

Ez megerősítette, hogy Trevor Wynn valójában az a férfi, aki a kórházban kezelés alatt áll, míg Joshua Johnson sajnálatos módon elhunyt. A családoknak és a túlélő áldozatnak, Trevornak speciálisan képzett rendőrök és további szakértői szolgáltatások nyújtanak majd támogatást

– tették hozzá.

A tévedés akkor derült ki, amikor Trevor Wynn magához tért a kórházban, és elmondta a nevét.

Egy nyilatkozatban a South Yorkshire-i Rendőrség helyettes főkapitánya, Colin McFarlane így fogalmazott:

Ez nyilvánvalóan hatalmas sokként ért mindenkit, és tisztában vagyunk azzal, hogy ez további traumát okozhat. Támogatjuk Trevort és az összes érintett családot. Speciális szervezeteket vontunk be annak érdekében, hogy biztosítsuk a támogatást

Colin McFarlane később felajánlotta: találkozik mindkét érintett tinédzser fiú szüleivel.