Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rossz családdal közölték a rendőrök a halálhírt: azt mondták, meghalt a 17 éves fiuk

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 20:20
tévedésrendőrség
Mindent megtesznek, hogy a jövőben ez ne forduljon elő többet. Rossz családdal közölte a hatóság, hogy fiuk elhunyt egy autóbalesetben.

A rendőrség rossz családdal közölte, hogy autóbalesetben meghalt 17 éves fiuk – közölte a PEOPLE. A hatóság összekeverte az utasok személyazonosságát. Trevor Wynn családját tévesen értesítették arról, hogy fiuk egy december 13-i balesetben életét vesztette.

Rossz családdal közölték a tragédiát
Rossz családdal közölték a tragédiát 
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Minden szülő rémálma! Rossz családdal közölték, hogy meghalt fiuk

Az eset Angliában történt, ahol a rendőrség tévesen közölte a családdal, hogy tinédzser fiuk elhunyt egy autóbalesetben.

  • A rendőrséget december 13-án riasztották a yorkshire-i Sheffield közelében lévő helyszínre, miután egy ezüst színű Toyota Corolla letért az útról és balesetet szenvedett. A jármű egy fának csapódott.
  • A rendőrség közölte, hogy a járművet vezető 17 éves lányt és egy 17 éves fiút a helyszínen halottnak nyilvánítottak, míg egy 18 éves fiút súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak.
  • A South Yorkshire-i Rendőrség január 6-i közleményében közölte, hogy a balesetet követően egy 18 éves fiatalt letartóztattak halált okozó, veszélyes vezetés gyanújával, míg egy 19 éves fiatalt az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanújával vettek őrizetbe.
  • A South Yorkshire-i Rendőrség a 17 éves Trevor Wynn családját arról tájékoztatta, hogy fiuk meghalt a december 13-án történt súlyos ütközést követően.

Január 6-án kiadtak azonban egy közleményt, hogy valójában a 18 éves Joshua Johnson vesztette életét a balesetben egy 17 éves lány mellett, míg Trevor Wynn az ütközés óta altatásban fekszik a kórházban.

Vasárnap olyan információk kerültek napvilágra, amelyek további hivatalos azonosítási eljárásokat tettek szükségessé, beleértve az igazságügyi szakértői vizsgálatokat is

– áll a közleményben.

Ez megerősítette, hogy Trevor Wynn valójában az a férfi, aki a kórházban kezelés alatt áll, míg Joshua Johnson sajnálatos módon elhunyt. A családoknak és a túlélő áldozatnak, Trevornak speciálisan képzett rendőrök és további szakértői szolgáltatások nyújtanak majd támogatást

– tették hozzá.

A tévedés akkor derült ki, amikor Trevor Wynn magához tért a kórházban, és elmondta a nevét.

Egy nyilatkozatban a South Yorkshire-i Rendőrség helyettes főkapitánya, Colin McFarlane így fogalmazott:

Ez nyilvánvalóan hatalmas sokként ért mindenkit, és tisztában vagyunk azzal, hogy ez további traumát okozhat. Támogatjuk Trevort és az összes érintett családot. Speciális szervezeteket vontunk be annak érdekében, hogy biztosítsuk a támogatást

Colin McFarlane később felajánlotta: találkozik mindkét érintett tinédzser fiú szüleivel.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu