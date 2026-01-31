Videón az elkövető: a kocsijába tömve hajtott el a hattyúval

Hatalmas vihart kavart az a videó, amely a napokban került fel a közösségi oldalakra. Ezen az látható, amint egy férfi a prágai rakparton megragad egy hattyút, majd ezután a kocsijában lévő dobozba pakolja a szerencsétlen madarat.

Felkapta, majd a kocsijába rakta a hattyút a férfi / Fotó: Facebook/Jiří Pospíšil

Az eset január 21-én történt. Egy szemtanú - aki a videót is készítette -, megpróbálta lebeszélni a férfit a tettéről, és figyelmeztette, hogy rendőrt hív, ám hiába.



Az esettel azóta már a rendőrség is foglalkozik. A prágai rendőrség – Richard Hrdina szóvivő tájékoztatása szerint –, jelenleg is keresi az ismeretlen férfit, mialatt azt vizsgálja, az eset bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősül-e - írja a Paraméter.

Olyan információt kaptam, hogy a múltban egy hasonló külsejű személyt már láttak a folyó partján, valamint a videó elkészítése után is. Így feltételezhető, hogy ez a férfi a cselekményt ismételten és hosszabb ideje követte el

– osztotta meg Jiří Pospíšil, Prága főpolgármester-helyettese.

Íme, a videót arról, ahogy az ismeretlen férfi elfogja a hattyút, majd magával viszi!