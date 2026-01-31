Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón az elkövető: a kocsijába tömve hajtott el a hattyúval

hattyú
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 20:35
Prágaprágai rendőrségbűncselekmény
Nagy port kavaró videót tettek közzé. A férfi a prágai rakparton kapta el a szerencsétlen madarat, akit ezután a kocsijában lévő dobozba rakott.
Bors
A szerző cikkei

Hatalmas vihart kavart az a videó, amely a napokban került fel a közösségi oldalakra. Ezen az látható, amint egy férfi a prágai rakparton megragad egy hattyút, majd ezután a kocsijában lévő dobozba pakolja a szerencsétlen madarat.

Felkapta, majd a kocsijába rakta a hattyút a férfi / Fotó:  Facebook/Jiří Pospíšil 

Az eset január 21-én történt. Egy szemtanú - aki a videót is készítette -, megpróbálta lebeszélni a férfit a tettéről, és figyelmeztette, hogy rendőrt hív, ám hiába.


Az esettel azóta már a rendőrség is foglalkozik. A prágai rendőrség – Richard Hrdina szóvivő tájékoztatása szerint –, jelenleg is keresi az ismeretlen férfit, mialatt azt vizsgálja, az eset bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősül-e - írja a Paraméter.

Olyan információt kaptam, hogy a múltban egy hasonló külsejű személyt már láttak a folyó partján, valamint a videó elkészítése után is. Így feltételezhető, hogy ez a férfi a cselekményt ismételten és hosszabb ideje követte el

– osztotta meg Jiří Pospíšil, Prága főpolgármester-helyettese.

Íme, a videót arról, ahogy az ismeretlen férfi elfogja a hattyút, majd magával viszi!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu