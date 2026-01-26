Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Hatalmas csattanás: áll a forgalom Budapest belvárosában

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 15:16
A tűzoltók a Jane Haining rakparton szüntetik meg a forgalmi akadályt.

Összeütközött két személyautó Budapest V. kerületében, a Jane Haining rakparton, az Eötvös térnél. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság járműszállítójának segítségével megszünteti a forgalmi akadályt.

