Hatalmas csattanás: áll a forgalom Budapest belvárosában

Összeütközött két személyautó Budapest V. kerületében, a Jane Haining rakparton, az Eötvös térnél. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság járműszállítójának segítségével megszünteti a forgalmi akadályt.