Tinédzsert késeltek meg az utcán, hajtóvadászatot indított a hatóság

Halálra késeltek egy tinédzsert London egyik főutcáján, a hatóságok hajtóvadászatot indítottak az elkövető ellen.

Halálra késeltek egy tinédzsert az utcán Fotó: Pexels

Fényes nappal késelt a támadó

A 18 éves fiút Felthamben támadták meg, ezt követően kórházba szállították.

A hétfő esti késelés után több sérüléssel vitték el, azonban életét már nem tudták megmenteni, és halottnak nyilvánították.

A londoni rendőrség szemtanúkat keres, és arra kéri a lakosságot, hogy akik bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek.

A tett helyszínén jelenleg nagy vérfolt látható, többen virágokat és lufikat helyeztek el az elhunyt tinédzser emlékére - írja a Mirror.

Január 12-én, hétfőn 17 óra körül a rendőrség késelésről szóló bejelentésekhez érkezett a Victoria útra, Felthamben. A helyszínre a londoni mentőszolgálattal és a londoni légimentő-szolgálattal együtt érkeztek a rendőrök, akik egy 18 éves fiút láttak el szúrt sérülésekkel. Kórházba szállították, ahol az orvosi személyzet legjobb erőfeszítései ellenére sajnos halottnak nyilvánították

- jelentette a rendőrség.