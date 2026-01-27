Szörnyű baleset történt, a kisbusz utasainak nagy része életét vesztette

A PAOK futballcsapatának hét szurkolója elhunyt egy romániai közlekedési balesetben, miközben útban voltak futballcsapatuk Európa-liga mérkőzésére Lyonba.

Borzasztó tragédia: a kisbusz utasainak nagy része elhunyt / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Hét PAOK-szurkoló elhunyt egy tragikus balesetben

A görög külügyminisztérium szerint a tragédia akkor következett be, amikor a drukkerek kisbusza egy kockázatos előzést hajtott végre, ekkor ütközött frontálisan egy kamionnal.

A PAOK értesítette az európai szövetséget (UEFA) az esetről, sajtóértesülések szerint a klub több száz szurkolója mondta le lyoni útját a hír hallatán.

A PAOK-hoz kötődő információk alapján a szurkolók Thesszalonikiből Bulgária, Románia, Magyarország, Ausztria és Olaszország érintésével mentek volna Franciaországba. A Lyon-PAOK találkozót csütörtökön 21 órától rendezik az El-főtábla nyolcadik, utolsó fordulójában - írja az MTI.