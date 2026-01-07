Ebben a házban ölték meg a 29 éves, bájos nőt - őrizetben a gyilkosa

Mint arról a Bors korábban beszámolt, kegyetlenül meggyilkoltak egy 29 éves nőt egy angyalföldi társasházban. A rendőrök a szörnyű bűncselekménnyel egy 33 éves férfit gyanúsítanak. Ellene hajtóvadászat indult, de rövid idő alatt bilincs kattant a csuklóján. A gyilkosság megdöbbentette a ház lakóit.

Ebben a lakásban történt a gyilkosság Fotó: Bors

A Rozsnyai utcai, új építésű társasház lakói döbbenten állnak a tragédia előtt. A 2. emeleti lakásban élő fiatal nőt a legtöbben csak látásból ismerték, mégis kedvelték.

- Járt hozzá egy férfi, de ennél többet nem tudok - mondta a Borsnak az egyik szomszéd.

Miután a nő napokig nem adott magáról életjelet, az ismerősei tettek bejelentést a rendőrségen kedd délután. Gyanúsnak érezték, hogy a hölgyet nem lehet elérni telefonon, mert nem volt rá jellemző, hogy nem reagál a telefonhívásokra. A rendőrök kiszálltak a helyszínre, majd felkérték a katasztrófavédelem munkatársait, hogy törjék be a lakás ajtaját.

Így találták meg az áldozat holttestét a lakásban.

A szomszédok megdöbbentek a tragédia miatt Fotó: Bors

Az érintett lakás ajtaján még szerda reggel is láthatóak voltak a helyszínelés nyomai. A rendőrség az ingatlant lezárta. A ház lakói közül időnként megjelennek valakik a lakás előtt, hogy néma fejhajtással adózzanak az elhunyt emléke előtt.

Szörnyű, hogy valakinek ilyen fiatalon kellett meghalnia. Kedves nő volt

- jegyezte meg egy fiatal férfi és hozzátette: meggyőződése, hogy a hölgy szakíthatott az elkövetővel, aki nem bírta elviselni, hogy kiadták az útját.

A rendőrség már ki is hallgatta a feltételezett elkövetőt.

"A BRFK Életvédelmi Osztály emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást. A feltételezett elkövetőt január 7-én 1 óra körül Budapest XIX. kerületében a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival közreműködve elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A férfi beismerte tettét" - közölte a rendőrség.