Megtörte a csendet Dudás Miki édesanyja: "Bízom benne, hogy minél előbb kiderül a teljes igazság"

Sokkoló hír érkezett január 5-én, hétfőn, amikor kiderült, hogy mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki. A világbajnok kajakozó nehéz hónapokat tudott maga mögött az utóbbi hónapokban, miután a közelmúltban elvesztette az édesapját: az ő halála így most újbóli csapást jelent a családja számára. Az édesanyja nemrég megszólalt a tragédiáról: Klára úgy fogalmazott, szavakkal ki sem tudja fejezni a fájdalmát.

Megrendülten nyilatkozott Dudás Miki édesanyja / Fotó: MW archív

Megtörte a csendet Dudás Miki édesanyja

Nem tudok semmit mondani a történtekről, engem is csak ma hívtak a rendőrségtől, hogy változott valami. Bízom benne, hogy minél előbb kiderül a teljes igazság, hogy valójában mi okozta a gyerekem váratlan és felfoghatatlan halálát

- mondta el a gyászoló asszony.

A minap érkezett a bejelentés, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást Dudás Miki halálával kapcsolatban. Mint kiderült, a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható.

Nem fogom fel ezt ép ésszel, de bevallom őszintén, nem is akarom felfogni. Elmondani nem tudom, mit érzek most, mekkora a fájdalmam. Nem tudom, miképpen lehet ezt a tragédiát feldolgozni

- tette hozzá Klára, egy hazai lap felkeresésére.