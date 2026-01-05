Tragédia: a gyalogátkelőn gázoltak halálra egy 16 éves fiút

Mélységesen megrázta a lakókat annak a 16 éves fiúnak a halála, akit egy gyalogátkelőn ütött el egy autó Dél-Manchester egyik forgalmas főútján. Alfie Moran január 2-án vesztette életét, miután súlyos sérülésekkel kórházba szállították, ahol az orvosok minden igyekezete ellenére meghalt.

A 16 éves fiú tragikus módon vesztette életét / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Végzetes volt az ütközés a fiú számára

A baleset a Kingsway nevű főúton, Burnage városrészben történt péntek este, körülbelül 18:40-kor. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiút egy Seat Ibiza típusú személyautó sodorta el, miközben átkelt a gyalogátkelőn. A kiérkező mentők a helyszínen ellátták Alfie Morant, akit ezután életveszélyes állapotban kórházba szállították. Az édesanya később megerősítette, hogy fia a szerettei körében hunyt el, a kora reggeli órákban.

A balesettel kapcsolatban a Greater Manchester Police súlyos közúti balesetekkel foglalkozó egysége folytat vizsgálatot. A hatóságok egy 18 éves fiatalt korábban már őrizetbe vettek, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Alfie édesanyja megrendítő szavakkal emlékezett fiára. Elmondása szerint a fiú különleges volt, aki mindenkivel kedvesen bánt, és hatalmas szíve volt. Úgy fogalmazott, a családjuk teljesen összetört a veszteség miatt. Az anya arról is beszélt, hogy Alfie rajongott a videojátékokért és a motorokért, és már gyűjtött élete első motorjára. Sok közös tervük volt az idei évre, amelyek immár örökre beteljesületlenek maradnak.

A család támogatására adománygyűjtést is indítottak. A kezdeményezés szervezője hangsúlyozta, hogy nincs annál fájdalmasabb, mint amikor egy szülő elveszíti gyermekét, így szeretnék éreztetni a családdal, mennyire sokan szerették Alfie-t.

A rendőrség ismételten arra kér mindenkit, aki szemtanúja volt a balesetnek, vagy rendelkezik térfigyelő kamera-, vagy fedélzeti kamera felvételekkel, hogy jelentkezzen a hatóságoknál. A nyomozók szerint minden információ fontos lehet az ügy tisztázása érdekében - írja a Mirror.