Most érkezett: több tinédzsert is megkéseltek a városban, a rendőrség lezárta az utcákat

A rendőrség lezárt egy utcát Manchesterben, miután két tinédzsert megkéseltek.
A Greater Manchester Police-t hétfő este nem sokkal 21:30 után riasztották a helyszínre, ahol két körülbelül 18 éves fiút találtak szúrt sebekkel. Mindkettőt kórházba szállították ellátásra.
Egy férfit testi sértés gyanújával letartóztattak és őrizetbe vettek, míg egy másik férfit – akit először kórházba szállítottak – szintén letartóztattak, majd átszállították az őrizetbe.
A környező utak jelentős forgalmat tapasztalnak kedd reggel, miután kordont állítottak fel Longsight városrészben. Torlódásokról számoltak be a közeli Stockport Roadon és Stanley Grove-on, ahogy az ingázók megpróbálják elkerülni a lezárást a reggeli csúcsforgalom idején.
A Greater Manchester Police közlése szerint két férfit vettek őrizetbe az incidens kapcsán.
Egy férfit testi sértés gyanújával közvetlenül őrizetbe vettek, míg a másikat kórházból szállították át az őrizetbe - írja a Mirror.
