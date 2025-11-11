Most érkezett: több tinédzsert is megkéseltek a városban, a rendőrség lezárta az utcákat

A rendőrség lezárt egy utcát Manchesterben, miután két tinédzsert megkéseltek.

A Greater Manchester Police-t hétfő este nem sokkal 21:30 után riasztották a helyszínre, ahol két körülbelül 18 éves fiút találtak szúrt sebekkel. Mindkettőt kórházba szállították ellátásra.

Egy férfit testi sértés gyanújával letartóztattak és őrizetbe vettek, míg egy másik férfit – akit először kórházba szállítottak – szintén letartóztattak, majd átszállították az őrizetbe.

A lezárás jelentős forgalmi torlódást okoz

A környező utak jelentős forgalmat tapasztalnak kedd reggel, miután kordont állítottak fel Longsight városrészben. Torlódásokról számoltak be a közeli Stockport Roadon és Stanley Grove-on, ahogy az ingázók megpróbálják elkerülni a lezárást a reggeli csúcsforgalom idején.

A rendőrség két férfi gyanúsítottat vett őrizetbe

A Greater Manchester Police közlése szerint két férfit vettek őrizetbe az incidens kapcsán.

Egy férfit testi sértés gyanújával közvetlenül őrizetbe vettek, míg a másikat kórházból szállították át az őrizetbe - írja a Mirror.