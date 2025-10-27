Halálos injekció: 53 éves anya halt meg egy 9000 forintos „fekete piacos” fogyasztószertől

Rémes tragédia rázta meg Nagy-Britanniát: a 53 éves háromgyermekes édesanya, Karen McGonigal életét vesztette, miután egy szépségszalonban illegálisan beadott, mindössze 20 fontba (kb. 9 000 forintba) kerülő „skinny jab” injekciót kapott. A nő halála után családja nyilvánosan is megszólalt, és országos szigorítást követel az engedély nélküli fogyasztószerek árusítása ellen.

Fotó: Freepik

Végezetes injekció

Karen lányai, Abbie és Ffion McGonigal az ITV News riporterének könnyeikkel küszködve mesélték el a történteket. Elmondták, hogy édesanyjuk a halála előtti hónapokban súlyos lelki válságban volt: egy hosszú kapcsolat vége, a magány és a testképzavar miatt kétségbeesetten próbált lefogyni, hogy visszanyerje önbizalmát.

„Anya mindig másokat helyezett előtérbe, hatalmas szíve volt, mindenkihez volt egy jó szava. Csak magát nem tudta szeretni eléggé”

– mondta Abbie.

Karen korábban orvosi úton próbált segítséget kérni: orvosa megvizsgálta, hogy kaphatná-e az új, Mounjaro néven ismert, „King Kongként” emlegetett fogyasztószert. Az NHS (brit állami egészségügyi rendszer) azonban szigorú feltételeket szab – csak azok juthatnak hozzá, akiknek legalább 40-es BMI-jük van, és több krónikus betegségük is fennáll.

Mivel Karen nem felelt meg ezeknek a kritériumoknak, ismerősei egy „olcsóbb megoldást” ajánlottak neki: egy helyi szépségszalonban, ahol a kozmetikus állítólag 20 fontért kínált fogyókúrás injekciókat. A nő többször is járt ott – a lánya szerint a „szolgáltatás” mindössze néhány percig tartott.

„Nem volt fertőtlenítés, előkészítés, semmi. Anyát bevitték egy hátsó szobába, megkapta az injekciót, fizetett, és három perc múlva már kinn volt”

– idézte fel Ffion.

Karen rövid időn belül elkezdett fogyni, de néhány nappal az utolsó injekció után hirtelen rosszul lett. Előbb erős, kínzó hasfájásra panaszkodott, majd fuldokolni kezdett, arca lilásra váltott. Lánya azonnal mentőt hívott, de már késő volt – Karen két nap múlva, az intenzív osztályon halt meg.

„Amikor megláttam, már nem volt magánál”

– mondta Ffion, aki azóta megtudta, hogy várandós.

„Ő lett volna anya ötödik unokája. Felfoghatatlan, hogy nem ismerheti meg a kisbabámat.”

A család később értesült róla, hogy az injekció nem a Mounjaro nevű, tirzepatid hatóanyagú gyógyszer volt, hanem egy másik, semaglutid alapú készítmény – teljesen eltérő adagolással. A laborvizsgálatok még tartanak, de a rokonok biztosak benne, hogy az engedély nélküli injekció vezetett Karen halálához, derül ki a Daily Star cikkéből.