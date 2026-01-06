Nem sokon múlt: Az erőszakos tini fojtogatta nevelőjét a debreceni javítóintézetben!

Egy erőszakos tini brutális módon rátámadt nevelőjére a Debreceni Javítóintézet falai között. A 15 éves fiút még 2025 októberében vették őrizetbe vagyon elleni bűncselekmény miatt, amit Békés vármegyében követett el.

Az erőszakos tini brutálisan rátámadt a nevelőtanárára a debreceni javítóintézetben / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az erőszakos tini kiszámíthatatlan viselkedést tanúsított

Az eset még 2026 január 2-án történt a délutáni csendes pihenő alatt. A sértett nevelőtanárnő éppen a nevelői helyiségben tartózkodott, amikor a fiú bement hozzá azzal az indokkal, hogy egyik társa nem hagyja pihenni. Amikor a pedagógus zajt hallott, és ki akart menni megnézni, mi történik, a fiatal váratlanul útját állta. Majd egyik pillanatról a másikra a tini hátulról megragadta a nevelőnő nyakát és fojtogatni kezdte. A megtámadott nevelőnőnek volt annyi lélekjelenléte, hogy működése hozza a riasztót, melynek hallatára azonnal kiérkeztek az intézet rendészei. A fiatal ekkor visszamenekült a csoportszobájába.

A nevelőtanárnő a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett - írja az Ügyészség.

A 15 éves fiúval szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás a Debreceni Rendőrkapitányságon, továbbá mihamarabbi intézkedést rendeltek el az áthelyezésével kapcsolatban egy másik vármegyében működő javítóintézetbe.