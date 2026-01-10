Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Azt se tudta a drogos sofőr, hogy melyik városban van: ezek a hét legextrémebb kábszerfogásai

2026. január 10. 13:45
A kormány teljeskörű háborút indított a drog terjesztése ellen. Emiatt indult a Delta Program, amely rendkívül sikeres, mivel szinte minden nap elfognak kábítószer-kereskedőket vagy fogyasztókat.
A rendőrség folyamatosan végzi az utcák megtisztítását a kábítószer-kereskedőktől. Ezen a héten is több adag illegális drogot foglaltak le. Mutatjuk, honnan gyűjtötték be őket. 

Életeket tesz tönkre a drog Fotó: police.hu

Nő terítette a kristályt

A mezőkövesdi rendőrök egy 31 éves helyi nőt gyanúsítanak kábítószer birtoklásával és kereskedelmével.. A nyomozás szerint, tavaly decemberben több embernek adott el kristályt. A házkutatás során a rendőrök találtak 7 kisebb csomagot, közel 2 gramm fehér port, több mint 3 gramm kristályos anyagot, zöld növényi őrleményt, egy mérleget, csomagolóanyagot és egy telefont.

A nőt a rendőrkapitányságra vitték, ahol kihallgatták gyanúsítottként. 

Egyetlen kábítószerkereskedőnek sincs kegyelem Fotó: police.hu

Fiatal fiú bukott le

A Hevesi Rendőrkapitányság munkatársai január 3-án este, kutatást tartottak egy erdőtelki háznál, mert információik szerint az ott lakók, két hónapja kábítószert terjesztenek. 

A nyomozók egy 19 éves férfit fogtak el és hallgattak ki. A ruházatában 19 darab kis csomagot találtak, amikben fehér, kristályos anyag volt, plusz egy tasakban még több droggyanús anyag is volt. Ezeket lefoglalták. 

A nyomozók szerint kábítószer-kereskedelem miatt indítottak eljárást ellene. A kristály egy nagyon veszélyes drog, amit csak illegálisan lehet fogyasztani. Erős pszichológiai függőséget okoz, és hosszú távon komoly egészségkárosodást is okozhat.

Azt se tudta, hol van a drogos sofőr Fotó: police.hu

Azt se tudta hol van a drogos sofőr

Győrben furcsán manőverezett egy Suzuki Vitara 2024. november 22-én éjszaka, ezért a helyi rendőrök megállították és ellenőrizték a sofőrt, illetve az autót. A sofőr, egy 31 éves nő Székesfehérvárról érkezett, látszott, hogy nem volt vezetésre alkalmas állapotban. Összefüggéstelenül beszélt, nem tudta, hol van, és még az évszámot sem tudta megmondani. A rendőrök megkérdezték, hogy van-e valami baja, és elmondta, hogy be van drogozva, nemrég marihuánát fogyasztott. Drogtesztet csináltak, ami pozitív eredményt mutatott THC-ra. Ezért büntetőeljárás indult ellene. A győri nyomozók szakértőt hívtak, aki megállapította, hogy a nő kábítószer hatása alatt vezette az autót. Így őt nemcsak kábítószer birtoklásáért, hanem bódult állapotban való járművezetéssel is meggyanúsították. A Győri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a napokban vádemelési javaslattal küldte az ügy iratait a Győri Járási Ügyészségnek.

 

 

