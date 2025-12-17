Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Háromféle droggal a szervezetében vezetett a mosonmagyaróvári fiatal

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 12:20
Igazoltatás közben bukott le.

Az egyenruhások december 14-én, nem sokkal éjfél után állítottak meg Mosonmagyaróváron egy személygépkocsit. A benne ülő 23 éves nő zavartan viselkedett. Kiderült: drog van nála.

Drogot rejtegetett a 23 éves nő Fotó: Police.hu

Drogot rejtegetett a 23 éves nő

Mosonmagyaróváron, a Kossuth Lajos utcában állították meg azt a 23 éves nőt, aki az igazoltatás közben zavart volt, és a pupillái nem reagáltak a változó fényerősségre. A rendőröket ez arra sarkallta, hogy átvizsgálják a ruházatát és holmijait, ami során kiderült, mi lapult nála.

A nő hátizsákja egy tárolódobozt rejtett, melyben kábítószergyanús növényi származék volt, valamint előkerült egy marihuánaőrlő is. Ezt követően a fiatalt elfogták, előállították a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságra, majd a drogtesztje pozitív lett THC-re, amfetaminra és metamfetaminra is - írja a kisalfold.hu.

Kábítószer birtoklása, járművezetés bódult állapotban vétsége miatt gyanúsítottként kihallgatták a nyomozók, a nő pedig elismerte a drogfogyasztást.

 

