Bombariadó Érden, a rendőrség és a tűzoltóság is kivonult

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 14:50
városházafenyegetés
Egy érdi intézmény is kapott fenyegető levelet.

A Bors is beszámolt róla, hogy pénteken több magyar iskolában is bombariadó volt. Kiderült, hogy egy ukrán nyelvű e-mailben érkezett a fenyegetés, ami szerint rengeteg bombát rejtett el egy volt ukrán katona és a csapata – most pedig azt is megtudtuk, hogy Érden is bombariadó volt, oda is érkezett fenyegető levél.

eltűnt, rendőrség
Újabb bombariadó Magyarországon / Fotó: Gé / MW

💣 Bombariadó van a Városházán! A helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést emailen. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják a Polgármesteri Hivatal mindkét szárnyát. ‼️

– osztotta meg az érdi polgármester.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
