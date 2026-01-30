Bombariadó Érden, a rendőrség és a tűzoltóság is kivonult

A Bors is beszámolt róla, hogy pénteken több magyar iskolában is bombariadó volt. Kiderült, hogy egy ukrán nyelvű e-mailben érkezett a fenyegetés, ami szerint rengeteg bombát rejtett el egy volt ukrán katona és a csapata – most pedig azt is megtudtuk, hogy Érden is bombariadó volt, oda is érkezett fenyegető levél.

Újabb bombariadó Magyarországon / Fotó: Gé / MW

Bombariadó van a Városházán! A helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést emailen. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják a Polgármesteri Hivatal mindkét szárnyát.

– osztotta meg az érdi polgármester.