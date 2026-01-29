Brutális erejű baleset a 4-es főúton: teljes útzár lépett életbe, roncsok mindenütt

Összeütközött két autó a 4-es főút 240-es kilométerénél, Bocskaikertnél. Az egyik jármű árokba is sodródott. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat. A két autóban összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a katasztrófavédelem.