Brutális erejű baleset a 4-es főúton: teljes útzár lépett életbe, roncsok mindenütt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 20:03
Baleset a 4-es főúton: az érintett szakaszt átmenetileg teljes szélességében lezárták.
Összeütközött két autó a 4-es főút 240-es kilométerénél, Bocskaikertnél. Az egyik jármű árokba is sodródott. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat. A két autóban összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a katasztrófavédelem

