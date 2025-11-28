A szabálytalanság új szinte: azt hazudta a sofőr, hogy szül a felesége, ezért siet

Újabb szabálytalanságokat rögzítő videókollázzsal érkezett a Budapesti Autósok Közössége, melynek egyik, talán legpimaszabb szabálysértése egy hazugságra épült.

Nem úszta meg a szabálytalan sofőr

Illusztráció: Észak-Magyarország

Szabálytalanságokból nem volt hiány az elmúlt időszakban

Újabb összeállítással érkezett a Budapesti Autósok Közössége az elmúlt időszak legmerészebb szabálytalanságairól. Az első felvételen az látszik, ahogy Budapesten, a X. kerületben, a Szállás utca 44. előtt a kanyarban a felvételt készítő autóval szemben egy másik, kék színű gépjármű szabálytalanul előzött még szeptember végén.

A kék autó szabálytalanul belénk hajtott, sajnos nem tudtam időben lehúzódni. A mi autónk súlyosan megrongálódott, és a sofőr más járműben is kárt okozott

- mondta a felvétel beküldője, hozzátéve, hogy a kocsiban hárman ültek, köztük két gyermek is.

Egy másik esetben egy vétkes sofőr azzal mentegetőzött, hogy azért lépett a gázra, mert épp szül a felesége, ám végül beismerte, hogy ez nem igaz, csak azért sietett, mert éhes volt.

A következő eset november 22-én készült az Erzsébet híd budai hídfőjénél, amikor egy autós figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadás táblát és bevágott a vétlen sofőr elé, akit az erős fékezés mentett meg a balesettől - olvasható a Tények cikkében.



