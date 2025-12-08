Káosz a vonatokon! A peronon rekedtek az utasok

Kész káosz uralkodik a Liverpoolba tartó vonatokon. Fennakadások sújtották a Warringtonból és a Manchaster Oxford Roadról induló járatokat.
Hírportálok beszámolói szerint A Nottinghamből induló 8:29-kor induló járat késett, ahogyan a Liverpool Echo beszámolója szerint a 9:00-kor induló járat Cleethorpesből is.
Az érintett szolgáltatások között szerepel a Newcastle-ből 8:59-kor induló Transpennine Express járat, valamint a London Euston állomásról 9:04-kor érkező Avanti West Coast vonat.
Először jegyet vettem a 8:17-es járatra Mossley Hillből, de röviddel az indulás előtt láttam, hogy törölték.
- idézi a Mirror az egyik utast.
Bár bosszantotta, de húsz perc volt a következő vonatig, az aztán szintén nem érkezett meg. „Megérkeztem az állomásra, és pár perccel a vonat érkezése előtt azt mondták, hogy elektromos vezetékproblémák miatt késik.”
Körülbelül 100 bosszús ember állt a peronon, akiknek vagy más utat kellett találniuk a munkába jutáshoz, vagy várniuk kellett, nem tudva, mikor tudnak vonatra szállni.
