Szlovákiába tévedt, napok óta nem tudni, hová tűnt H. Tibor

H. Tibor autója lerobbant, majd vonatra szállt, azóta nem tudni, hová tűnt az idős férfi.

Nem tudják hová tűnt H. Tibor

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A 82 éves Tibor 2025. november 30-án indult el autójával Miskolcról otthona felé. Útközben eltévedt, és Szlovákiába jutott, ahol az autója meghibásodott.

A férfi tervei között szerepelt, hogy vonattal tér vissza Magyarországra, és valóban felszállt egy járatra, azonban otthonába már nem érkezett meg. Azóta a szerencsi rendőrség keresi, eddig sikertelenül.

A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik H. Tiborról, vagy felismeri a fényképét (amit ide kattintva tekinthet meg), hívja a 06-46/514-506, a 107, a 112, vagy a 06-80-555-111 telefonszámok valamelyikét.