KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zénó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett: gázolt a vonat Magyarországon, óriási a káosz

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 17:13
gázolásvonat
Várhatóan estig itt szünetel a vonatforgalom.

Gázolás miatt hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos utazásra kell számítani a Füzesabony-Eger vasútvonalon; várhatóan hétfő késő estig szünetel a vonatforgalom Maklár és Füzesabony között - közölte a Mávinform a honlapján.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Egerből a budapesti Keleti pályaudvarra 16:08-kor elindult Agria InterRégió vonat ütött el egy embert Füzesabonynál, a 3-as főút átjárójának közelében.

Füzesabony és Eger között az Agria InterRégió szerelvények és a személyvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A baleset a közúti közlekedésében is fennakadást okoz, mert az érintett szerelvény elzárja a 3-as főút átjáróját. A fennakadás végéig elfogadják a vasúti jegyeket a párhuzamos Volán-járatokon Füzesabony, Maklár és Eger között - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu