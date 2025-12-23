Egyre nagyobb a káosz Nigériában: elrabolt 28 turistát egy fegyveres banda

Fegyveresekből álló csoport rontott rá turistákra, akik egy éves iszlám rendezvényre utaztak Nigéria középső részén, Plateau államban. A hírek szerint 28 embert elraboltak, köztük nőket és gyerekeket is.

Elrabolták a turistákat váltságdíj reményében

A támadás vasárnap este történt, amikor a turistacsoport egy busszal utazott át falvakon a rendezvényre tartva. A jelenlegi hírek szerint az áldozatok családjaitól váltságdíjat követelnek a rablók, akiknek kiléte egyelőre nem ismert, és a hatóságok sem nyilatkoztak a történtekről.

Az emberrablások híre mindössze egy nappal azután érkezett, hogy a nigériai hatóságok bejelentették egy katolikus bentlakásos iskolában a múlt hónapban elkövetett tömeges emberrablásból megmaradt 130 iskolás gyerek és tanár szabadon bocsátását.

A helyiek által csak banditákként ismert bűnbandák egyre gyakrabban követnek el emberrablások váltságdíj reményében Nigéria északi és középső részén. Bár a készpénz átadása a fogvatartottak szabadon bocsátása érdekében illegális, sok esetet így oldanak meg, így szinte ez jelenti a bandák számára az egyetlen pénzszerzési módot - közölte a BBC.