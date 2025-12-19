Videón az év legnagyobb drogfogása, több százmilliót érő kábítószert foglaltak le

A röszkei határátkelőnél történt kokain incidens során 7 kilogrammnyi kábítószert foglaltak le a pénzügyőrök. A cseh sofőr Magyarországon tervezte átcsempészni a több százmilliót érő kábítószert.
Korábban már írtunk arról, hogy a röszkei határátkelőnél állítottak meg a pénzügyőrök egy autót, ahol nagy mennyiségű kokaint találtak.
Hét kilogramm kokaint foglaltak le, ami az idei év legnagyobb határátkelőn történt drogfogása. Az autóban kartondobozba csomagolt cipők voltak, amelyek belseje rejtette a fehér pirulákkal megtöltött zacskókat.
Mindezek mellett összesen 14 zacskónyi kokaint foglaltak le a pénzügyőrök a testszkenneres átvizsgálás után.
A hatalmas fogásról videót is készítettek, amelyet a Kemma.hu tett közzé az erről szóló cikkükben. Mint írták, az ügyről az esztergomi származású Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos számolt be közösségi oldalán, ahol videót is közzétett a lefoglalásról. A tájékoztatás szerint a cseh férfi kartondobozokban szállított használt edzőcipőket, amelyekbe összesen 7 kilogramm kokaint rejtettek el.
