Videón az év legnagyobb drogfogása, több százmilliót érő kábítószert foglaltak le

A röszkei határátkelőnél történt kokain incidens során 7 kilogrammnyi kábítószert foglaltak le a pénzügyőrök. A cseh sofőr Magyarországon tervezte átcsempészni a több százmilliót érő kábítószert.

Videón a röszkei határátkelőn történt drogfogás

A röszkei határátkelőnél állították meg a csempészt

Korábban már írtunk arról, hogy a röszkei határátkelőnél állítottak meg a pénzügyőrök egy autót, ahol nagy mennyiségű kokaint találtak.

Hét kilogramm kokaint foglaltak le, ami az idei év legnagyobb határátkelőn történt drogfogása. Az autóban kartondobozba csomagolt cipők voltak, amelyek belseje rejtette a fehér pirulákkal megtöltött zacskókat.

Mindezek mellett összesen 14 zacskónyi kokaint foglaltak le a pénzügyőrök a testszkenneres átvizsgálás után.

A hatalmas fogásról videót is készítettek, amelyet a Kemma.hu tett közzé az erről szóló cikkükben. Mint írták, az ügyről az esztergomi származású Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos számolt be közösségi oldalán, ahol videót is közzétett a lefoglalásról. A tájékoztatás szerint a cseh férfi kartondobozokban szállított használt edzőcipőket, amelyekbe összesen 7 kilogramm kokaint rejtettek el.