Hűtőben rejtette el a drogot a férfi, újabb díler kezén kattant a bilincs

A vármegyei és a sárvári rendőrök több településen is kutatásokat hajtottak végre az elmúlt hetekben, amelyek során többféle kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak. Három férfival és egy nővel szemben indult eljárás – közölte a Police.hu. A hűtőben rejtette el a drogot a férfi.

Egy használaton kívüli hűtőben rejtette el a drogot

Illusztráció: Gé/MW

A sárvári nyomozók egy 52 éves férfi lakhelyén kutattak, és a padláson egy nem használt hűtőben, valamint két műanyag hordóban összesen bruttó 7905 gramm szárított növényi anyagmaradványt találtak. A rendőrök előállították a férfit, kábítószer birtoklása bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A vármegyei nyomozók december elején a celldömölki járás egyik településén kopogtattak egy 39 éves férfi ajtaján. A kutatás során bruttó 91,2 gramm kristályos anyagot, csekélyebb mennyiségű szárított növényi anyagmaradványt, a drog eladásához, porciózásához szükséges eszközöket, valamint több mint 500 000 forintnak megfelelő pénzt foglaltak le. Előállították a terjesztőt, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Rajta kívül két fogyasztóval szemben indult eljárás.