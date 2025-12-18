Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hűtőben rejtette el a drogot a férfi, újabb díler kezén kattant a bilincs

drog
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 09:59 / FRISSÍTÉS: 2025. december 18. 10:00
kábítószerrendőrség
Újabb sikeres akció. Három férfival és egy nővel szemben indult eljárás. Egy használaton kívüli hűtőben rejtette el a drogot a férfi.

A vármegyei és a sárvári rendőrök több településen is kutatásokat hajtottak végre az elmúlt hetekben, amelyek során többféle kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak. Három férfival és egy nővel szemben indult eljárás – közölte a Police.hu. A hűtőben rejtette el a drogot a férfi.

Egy használaton kívüli hűtőben rejtette el a drogot
Egy használaton kívüli hűtőben rejtette el a drogot
Illusztráció: Gé/MW

A sárvári nyomozók egy 52 éves férfi lakhelyén kutattak, és a padláson egy nem használt hűtőben, valamint két műanyag hordóban összesen bruttó 7905 gramm szárított növényi anyagmaradványt találtak. A rendőrök előállították a férfit, kábítószer birtoklása bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Egy használaton kívüli hűtőben rejtette el a drogot

A vármegyei nyomozók december elején a celldömölki járás egyik településén kopogtattak egy 39 éves férfi ajtaján. A kutatás során bruttó 91,2 gramm kristályos anyagot, csekélyebb mennyiségű szárított növényi anyagmaradványt, a drog eladásához, porciózásához szükséges eszközöket, valamint több mint 500 000 forintnak megfelelő pénzt foglaltak le. Előállították a terjesztőt, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Rajta kívül két fogyasztóval szemben indult eljárás.

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu