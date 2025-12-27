Szívfacsaró dráma: a rendőröknek kétszer is újra kellett éleszteni egy 16 hónapos kislányt a Városligetben

Sosem látott dámának lehettek a szemtanúi a járókelők a Városligetben, amikor egy hónappal ezelőtt egy spanyol házaspár kisgyermeke rosszul lett. A beszámolók szerint az eset a Vajdahunyad vára közelében, a pici életét végül két rendőrnek és egy polgárőrnek sikerült megmenteni.

16 hónapos kislány életéért küzdöttek a Városligetben Fotó: Gabor Zoltan / Bors

A híradások beszámolója szerint a mindössze 16 hónapos kislányhoz még november végén, az esti órákban hívtak segítséget, miután hirtelen rosszul lett. Az eset pillanatok alatt csapott át drámába, a helyszínre érkező rendőrök és a polgárőrök azonnal megkezdték a kicsi újraélesztést, kétujjas mellkaskompressziót alkalmazva.

A híradás szerint a szülők teljesen sokkot kaptak, az édesapa azt sem tudta, hogy mi történik, szerencsére azonban az újraélesztés sikerrel járt, a kislány újra életjeleket mutatott. Ekkor a mentők kiérkezéséig a rendőrautóba helyezték, hogy addig is meleg helyen legyen. A pici azonban megállás nélkül sírt, amiről a jelenlévők eleinte még úgy gondolták, hogy jó jel, sajnos nem is tévedhettek volna nagyobbat.

Nem sokkal később azonban a kisgyermek hirtelen elhallgatott, teste elernyedt, és ismét nem reagált semmire. A rendőröknek ekkor másodszor megkezdték az újraélesztést, ami szintén sikeres volt, majd a mentők is megérkeztek a helyszínre.

A mentőszolgálat végül rendőri felvezetéssel, stabil állapotban szállította kórházba a kislányt. Azt pedig még továbbra sem tudni, hogy miért lett rosszul a 16 hónapos gyermek.



