Kivonultak a tűzoltók: robbanások rázták meg a VII. kerületet

Felrobbant két gázpalack egy a főváros XVII. kerületében kigyulladt lakóházban hétfőn - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Felrobbant két gázpalack egy a főváros XVII. kerületében kigyulladt lakóházban / Fotó: MW (illusztráció)

Két gázpalack robbant fel, miután kigyulladt egy lakóház

Tájékoztatásuk szerint a Kertművelő utcában egy lakóház és egy hozzá csatlakozó melléképület gyulladt ki, a lángok mintegy hatvan négyzetmétert érintettek - írja az MTI.

A tűzoltók négy vízsugárral fékeztek meg a tüzet, két gázpalackot kihoztak az ingatanból, két másik pedig még a kiérkezésük előtt felrobbant - tették hozzá.