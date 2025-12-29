Kivonultak a tűzoltók: robbanások rázták meg a VII. kerületet

Felrobbant két gázpalack egy a főváros XVII. kerületében kigyulladt lakóházban hétfőn - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.
Tájékoztatásuk szerint a Kertművelő utcában egy lakóház és egy hozzá csatlakozó melléképület gyulladt ki, a lángok mintegy hatvan négyzetmétert érintettek - írja az MTI.
A tűzoltók négy vízsugárral fékeztek meg a tüzet, két gázpalackot kihoztak az ingatanból, két másik pedig még a kiérkezésük előtt felrobbant - tették hozzá.
